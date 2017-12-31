Самые популярные подарки на Новый год у россиян носят сувенирный характер
Об этом ранее рассказал ТАСС гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Дарить деньги на Новый год планируют всего 9% опрошенных, добавил Федоров.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом ранее рассказал ТАСС гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Дарить деньги на Новый год планируют всего 9% опрошенных, добавил Федоров.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт