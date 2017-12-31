С борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров

С борта международной космической станции поздравили россиян с наступающим Новым годом космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров. Видеообращение опубликовано в официальном Твиттере Роскосмоса.

Видео также содержит кадры, сделанные с космической станции во время полета над Землей.