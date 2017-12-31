С борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров
С борта международной космической станции поздравили россиян с наступающим Новым годом космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров. Видеообращение опубликовано в официальном Твиттере Роскосмоса.
Видео также содержит кадры, сделанные с космической станции во время полета над Землей.
Комментарии1
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max3446 31 декабря 2017 | 15:11
А сколько там украинских космонавтов? А, ни одного. Ведь страна 404 своих космических технологий не имеет. Бу-га-га!!