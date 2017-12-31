Президент РФ Владимир Путин в новогоднем телеобращении пожелал россиянам важных перемен
Президент РФ Владимир Путин в новогоднем телеобращении пожелал россиянам важных перемен, а также поблагодарил их за
веру в Россию. Традиционное выступление главы государство вышло в эфир в самом восточном часовом поясе страны, где уже наступил 2018 год.
«Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше
понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — заявил Путин.
Комментарии9
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midnightblues 31 декабря 2017 | 15:09
Звучит тревожно
ничего положительного на данной территории произойти не может
значит-ребята,готовьтесь к худшему
akademik_ugarov_56 31 декабря 2017 | 15:14
С новым годом!
С новым Путиным!
Ещё 7 поздравлений Президента впереди, все только начинается.
Поздравляю от лица всего Народа России!
gordy 31 декабря 2017 | 15:19
"Президент РФ Владимир Путин в новогоднем телеобращении пожелал россиянам важных перемен"
А себе - пожизненного президенткого срока?
nikitin43 31 декабря 2017 | 15:17
midnightblues: москва в надолбах что ещё ждать ?
pyx 31 декабря 2017 | 15:09
Президент РФ Владимир Путин в новогоднем телеобращении пожелал россиянам важных перемен
___________
Неужели пожелал Россиянам Россию без себя?
michael_golubchik 31 декабря 2017 | 15:13
Следующее обращение в новый год: "Я устал, я ухожу"
alexakimfaa 31 декабря 2017 | 15:20
michael_golubchik: Полагаю,что такое обращение вызовет в стране всеобщее ликование,народ выйдет на площади, где пройдут массовые гулянья,атмосфера праздника будет царить всюду!...
piter_ug 31 декабря 2017 | 15:15
//важных перемен//
Неужели табакерка исполнит своё вступительное соло перед Лебединым озером?
aligarh 31 декабря 2017 | 15:18
А как же обещанное - Я устал, я ухожу ?
Несерьезно как то, вроде гарант конституции, а брешет как сивая кобыла.