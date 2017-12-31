Президент РФ Владимир Путин в новогоднем телеобращении пожелал россиянам важных перемен, а также поблагодарил их за

веру в Россию. Традиционное выступление главы государство вышло в эфир в самом восточном часовом поясе страны, где уже наступил 2018 год.

«Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше

понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — заявил Путин.