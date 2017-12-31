Три человека погибли в Краснодарском крае в результате вооружённого конфликта в кафе

Следствие рапортует о задержании подозреваемых.

Сообщение о стрельбе в станице Ладожской поступило в полицию около двух часов ночи. Сотрудники МВД обнаружили на месте ЧП троих убитых с огнестрельными ранениями. Такие данные приводят в краснодарском Главке. Телеграм-канал Mash публикует кадры, на которых видно, что в небольшое кафе быстрым шагом заходят двое. Один из них — мужчина с автоматов в руках — ещё от двери одиночным выстрелом ранит посетителя, который находился у барной стойки. Неизвестные прошли вглубь помещения, а меньше чем через десять секунд вернулись и покинули кафе. В Следственном комитете отмечают, что после прибытия полиции был объявлен план «Сирена», в итоге были задержаны двое с автоматическим огнестрельным оружием. По официальной версии, в кафе произошёл бытовой конфликт. Mash приводит другие данные, согласно которым нападавший мог мстить за изнасилование дочери.

По факту гибели людей в кафе Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.