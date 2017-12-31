Три человека погибли в Краснодарском крае в результате вооружённого конфликта в кафе
Следствие рапортует о задержании подозреваемых.
Сообщение о стрельбе в станице Ладожской поступило в полицию около двух часов ночи. Сотрудники МВД обнаружили на месте ЧП троих убитых с огнестрельными ранениями. Такие данные приводят в краснодарском Главке. Телеграм-канал Mash публикует кадры, на которых видно, что в небольшое кафе быстрым шагом заходят двое. Один из них — мужчина с автоматов в руках — ещё от двери одиночным выстрелом ранит посетителя, который находился у барной стойки. Неизвестные прошли вглубь помещения, а меньше чем через десять секунд вернулись и покинули кафе. В Следственном комитете отмечают, что после прибытия полиции был объявлен план «Сирена», в итоге были задержаны двое с автоматическим огнестрельным оружием. По официальной версии, в кафе произошёл бытовой конфликт. Mash приводит другие данные, согласно которым нападавший мог мстить за изнасилование дочери.
По факту гибели людей в кафе Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Комментарии5
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viteck 31 декабря 2017 | 15:08
Т.н. "бытовой конфликт"решают с автоматом в руках??? Кто-то сильно врет.
kottigr1 31 декабря 2017 | 15:09
В РФ, где власть лишь прикрывает Законом свои преступления и использует его как кистень для борьбы с политическими оппонентами, жители России вынуждены сами вершить правосудие..
mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 15:09
Когда в стране отсутствует правосудие, то граждане имеют право на самосуд.
Не все же десятилетиям и будут терпеть изнасилования своих жен и дочерей Цапками.
piter_ug 31 декабря 2017 | 15:12
Жизнь входит в нормальное русло, напакостил - получи пулю.
liana 31 декабря 2017 | 15:16
"Лихие" 90-е - детские забавы против "крутых" путинских.