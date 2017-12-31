Сегодня, как ожидается, президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к стране

Как написал в Твиттере журналист правительственной ежедневной газеты, Роухани коснется в своем выступлении последних событий.

Напомним, в Иране уже три дня продолжаются антиправительственные выступления. В одном из городов в ходе столкновений два человека погибли. Официальные представители возложили ответственность за гибель манифестантов на представителей радикального ислама и иностранных агентов.