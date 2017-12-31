Сегодня, как ожидается, президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к стране
Как написал в Твиттере журналист правительственной ежедневной газеты, Роухани коснется в своем выступлении последних событий.
Напомним, в Иране уже три дня продолжаются антиправительственные выступления. В одном из городов в ходе столкновений два человека погибли. Официальные представители возложили ответственность за гибель манифестантов на представителей радикального ислама и иностранных агентов.
Комментарии3
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albertsurikov 31 декабря 2017 | 15:08
Из Твиттера:
Когда иранцам надоедают санкции, война и престарелый дурак-президент - они выходят протестовать к зданию правительства.
Когда россиянам надоедают санкции, война и престарелый дурак-президент - они выходят протестовать к зданию посольства США.
— Наша Канада (@NashaCanada)
gregor 31 декабря 2017 | 15:09
Сегодня, как ожидается, президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к стране
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Вы живёте плохо из -за Америки и Израиля ..., если бы не они , мы бы ого-го го мы бы . У нас были бы дороги и не было бы так дурней на метр площади .
Мы бы , если бы не они бы , да мы бы акбар просто какой-то .
Надо ещё теснее с платиться вокруг воров и жуликов .... .. ,вот Путину удаётся ,и нам удастся вас .... в стойле держать ..... . А не то мы бы ..ого го бы .
nikitantiran 31 декабря 2017 | 15:15
Радикальнее этих исламонацистов в природе нет. Что-то не так в средневековой теократии...