Япония рассматривает 4 варианта начала войны на Корейском полуострове
Как пишет агентство «Киодо», в Совете национальной безопасности полагают, что война может начаться со вторжения сил Южной Кореи в КНДР, ракетного удара Северной Кореи по Японии, столкновения сил севера и юга, а также с упреждающего удара США по КНДР. Отмечается, что в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку Соединенных Штатов.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sensei54 31 декабря 2017 | 14:39
Или, после введения полной морской блокады КНДР.
wsempivet 31 декабря 2017 | 14:40
Да взорвать этих полуумных, да и дело с концом!
fedor_v_glaz 31 декабря 2017 | 14:42
Давно пора надрать пятак марионетке Бледного господина, под видом нефти отправляющего Свину все хвасонские нуклеарные разработки.
peresvet73 31 декабря 2017 | 14:43
Ликвидация КНДР, как суверенного государства, и присоединение её территории к Южной Корее, станет прецедентным основанием для России поступить аналогично с Украиной.
protomaster__ 31 декабря 2017 | 14:50
peresvet73: Ларри Кинг: Что случилось с Новороссией?
max3446 31 декабря 2017 | 14:45
В Соединенных Штатах Америки из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад, сообщает со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США агентство Reuters. Морозная погода в новогоднюю ночь прогнозируется в большей части США к востоку от Скалистых гор.
Рекордные низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе. В Нью-Йорке, как ожидается, похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.
"Ужасный холод ожидается в большей части восточных и центральных штатов. Если планируете отдых на улице, пожалуйста, оденьте несколько слоев одежды", – предостерегли американские метеорологи.
protomaster__ 31 декабря 2017 | 14:56
max3446: Каким боком погода в США связана с этой новостью? Методички перепутал?
max3446 31 декабря 2017 | 15:02
protomaster__: Я счастлив от того что в центре всего зла во вселенной - США, катаклизмы из-за которых у них праздник испорчен.
mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 15:05
max3446:
Анекдот, в качестве поздравления тебе
Подходит к Лаврову коллега из одной страны G7 и говорит: - Вы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем.
- С каким Рабиновичем ?
-Да не имеет значения ....
max3446 31 декабря 2017 | 15:08
mr_vaxo_: В каком месте тут смеяться надо?
mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 15:12
max3446:
ты дебил? Только дебилы задают подобные вопросы.
max3446 31 декабря 2017 | 15:14
mr_vaxo_: Дебилы такие вот тупые анекдоты пишут.
blackandwhite 31 декабря 2017 | 15:05
Лучший вариант для Японии прикинуться ветошью и отползти в сторону. Иначе Фукусима покажется легким насморком.