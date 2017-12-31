Япония рассматривает 4 варианта начала войны на Корейском полуострове

Как пишет агентство «Киодо», в Совете национальной безопасности полагают, что война может начаться со вторжения сил Южной Кореи в КНДР, ракетного удара Северной Кореи по Японии, столкновения сил севера и юга, а также с упреждающего удара США по КНДР. Отмечается, что в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку Соединенных Штатов.