В Стамбуле задержаны 20 боевиков «ИГ», которые планировали совершить теракты во время празднования Нового года
В Стамбуле задержаны 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории РФ), которые планировали совершить теракты во время празднования Нового года. Как сообщает анатолийское агентство, экстремисты схвачены силовиками в Стамбуле, часть из них иностранцы. В начале декабря в Турции были задержаны более 60 человек по подозрению в связях с ИГИЛ. А в начале ноября главное управление безопасности Турции сообщило о задержании почти 300 человек по аналогичным подозрениям.
Комментарии4
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fantforbarbi 31 декабря 2017 | 15:01
Всегда напрягает круглое число....Именно 20,не 19 и не 21.... Сразу начинаешь сомневаться, тем более в Турции. Любой несогласный с Эродганом,уже изначально террорист. Осталось только определить какой - или курд,или ДАИШ,или друг Гюлена.Тут широкое поле для деятельности силовиков.
grossalex112017 31 декабря 2017 | 15:03
Чем ответят Москва и Питер ? Не гоже уступать пальму первенства в таком важном деле.
gregor 31 декабря 2017 | 15:03
Скоро в Турции останутся только Эрдоган и его семья ,остальные жители будут задержаны ,потому ,как планировали совершить теракты, во время празднования Нового года .
abborigen 31 декабря 2017 | 15:07
Нерациональные турки. Можно было щаписать в игил всех противиков. От дашнаков с путчистами, до гюленовцев с пешмергой.