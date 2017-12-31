В Стамбуле задержаны 20 боевиков «ИГ», которые планировали совершить теракты во время празднования Нового года

В Стамбуле задержаны 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории РФ), которые планировали совершить теракты во время празднования Нового года. Как сообщает анатолийское агентство, экстремисты схвачены силовиками в Стамбуле, часть из них иностранцы. В начале декабря в Турции были задержаны более 60 человек по подозрению в связях с ИГИЛ. А в начале ноября главное управление безопасности Турции сообщило о задержании почти 300 человек по аналогичным подозрениям.