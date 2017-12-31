Великобритания примет участие в создании доктрины сдерживания кибератак
Об этом пишет газета «Санди таймс», ссылаясь на замминистра внутренних дел королевства Бена Уоллеса, курирующего вопросы безопасности. «Нам нужно четко дать понять Северной Корее, которая участвовала в совершении киберпреступлений, и России, которая противодействует национальным интересам Великобритании, что такие вещи не могут оставаться безнаказанными,» — подчеркнул замглавы британского МВД.
Комментарии2
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doorin 31 декабря 2017 | 14:45
Начальник генерального штаба британских вооруженных
сил Стюарт Пич объявил, что НАТО рассматривает уязвимость
подводных кабелей как одну из ключевых угроз для стран
Запада со стороны Военно-морского флота России.
Поэтому НАТО и прежде всего Великобритания сделают
все, чтобы в 2018г русские никогда не выходили далее 2 миль
от своего побережья.
\ BBC News \
max3446 31 декабря 2017 | 15:17
Хохлотроллям надо бы напрячься. Они уже эхо да Ютуб заполонили своими бреднями. Свои испражнения обильно везде изливают