Великобритания примет участие в создании доктрины сдерживания кибератак

Об этом пишет газета «Санди таймс», ссылаясь на замминистра внутренних дел королевства Бена Уоллеса, курирующего вопросы безопасности. «Нам нужно четко дать понять Северной Корее, которая участвовала в совершении киберпреступлений, и России, которая противодействует национальным интересам Великобритании, что такие вещи не могут оставаться безнаказанными,» — подчеркнул замглавы британского МВД.