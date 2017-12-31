Украинские активисты провели флэш-моб у посольства России в Киеве
Их акция была направлена на поддержку политзаключенных, передает телеканал «112 Украина». Участники мероприятия зачитали имена граждан Украины, которые находятся под следствием в России и поздравили их с Новым годом. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 10 января состоится очередной обмен пленными. Он также не исключал обмена российских заключенных в украинских тюрьмах на украинцев, которые отбывают наказание или находятся в следственных изоляторах в России.
Комментарии24
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contador 31 декабря 2017 | 14:39
Нет и не было никогда украины, есть Южная Россия!
rassvet_12 31 декабря 2017 | 14:45
contador: Не согласных ссылать на Окраину, в Галицию.
contador 31 декабря 2017 | 15:13
rassvet_12: В Австро-Венгерскую империю (Восточную империю).
kriimsdyk 31 декабря 2017 | 14:46
contador: карту купи, дурачок. Украина на Западе.
danko_pesdin 31 декабря 2017 | 15:01
kriimsdyk: глобус Украины.
teleo 31 декабря 2017 | 14:51
contador: "Нет и не было никогда украины, есть Южная Россия!"
Точно и Киевской Руси никогда не было. На седьмой день бог создал РФ-ию и так тому и быть! (Аминь)
rassvet_12 31 декабря 2017 | 14:54
teleo: Нынешние бандерлоги это Киевская Русь?
kriimsdyk 31 декабря 2017 | 14:56
rassvet_12: Кроме Киевской Руси было еще ВКЛ и Великое княжество Русское в Польше.
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 15:01
kriimsdyk: И?
orlov_a_v 31 декабря 2017 | 15:16
kriimsdyk: слышь поскакун как у тебя ВКЛ получилось Великое княжество русское а не литовское?))) то чего бандеровцы брехливы.)))
contador 31 декабря 2017 | 15:18
kriimsdyk: Почему до XVIII века про "Киевскую русь" никто и не упомянал.
contador 31 декабря 2017 | 15:16
teleo: teleo: Банкноту 2 гривны с Ярославом Мудрым возьмите и прочтите что там написано на свитке.
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:54
contador: ""Украинские активисты провели флэш-моб у посольства России в Киеве"" - еду что ли просили?
orlov_a_v 31 декабря 2017 | 15:18
serhio_25__: гражданство просили российское задолбала их це европа.)))
testmeter 31 декабря 2017 | 14:56
contador: Ой, а как же вяликая Новороссия?
mihaillalalalaevich 31 декабря 2017 | 14:58
contador: Фашист ты Власовский не добитый .
contador 31 декабря 2017 | 15:20
mihaillalalalaevich: Почитай что такое фазизм. а после звезди.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
orlov_a_v 31 декабря 2017 | 15:14
contador:гудит окраина Руси. Хотят под польских панов вернутся нерабы.)))
ihor_syvoryj 31 декабря 2017 | 15:15
contador: Интересная география в северо-западной провинции Китая.
blackandwhite 31 декабря 2017 | 14:43
Нахватал Петр Алексеевич заложников, теперь торговать будет, как конфетами Рошен. Це Европа жеж...
testmeter 31 декабря 2017 | 14:58
blackandwhite: Вы ж говорите, что ихтамнет. Или таки есть?
blackandwhite 31 декабря 2017 | 15:19
testmeter: testmeter: Среди заложников ихтамнетов нет, ну не могут ни одного поймать, хотя все бронеконные дивизия бурятских водолазов разгромили и пленили, остается только паспортами в ПАСЕ жонглировать.
max3446 31 декабря 2017 | 14:54
Из указа царя Ивана Грозного «… а всех юродивых и убогих ссылать на Окраину, там им дуракам место»
komiccap_nkvd 31 декабря 2017 | 14:57
люди к новому году готовятся, а дегенераты устраивают бесполезные акции.
хотя, если за это им заплатили, то почему бы не подработать. деньги к празднику нужны. и тогда дегенераты переименовываются в грамотных предпринимателей