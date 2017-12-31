Украинские активисты провели флэш-моб у посольства России в Киеве

Их акция была направлена на поддержку политзаключенных, передает телеканал «112 Украина». Участники мероприятия зачитали имена граждан Украины, которые находятся под следствием в России и поздравили их с Новым годом. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 10 января состоится очередной обмен пленными. Он также не исключал обмена российских заключенных в украинских тюрьмах на украинцев, которые отбывают наказание или находятся в следственных изоляторах в России.