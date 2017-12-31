Парламент Ирана соберется завтра на экстренное заседание в связи с акциями протеста в стране

Будут обсуждены методы, при помощи которых можно предотвращать подобные инциденты. В четверг в Иране начались массовые антиправительственные акции протеста с экономическими, а также политическими требованиями. Власти подтвердили информацию о том, что 2 человека погибли в ходе манифестации в городе Доруд на западе страны. Представители властей заявили, что силы безопасности не открывали огонь, а ответственность за гибель людей возложили на радикальных мусульманских активистов и иностранных агентов.

Ожидается, что после трех дней антиправительственных выступлений с обращением к стране сегодня выступит президент Ирана Хасан Роухани.