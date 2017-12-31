Парламент Ирана соберется завтра на экстренное заседание в связи с акциями протеста в стране
Будут обсуждены методы, при помощи которых можно предотвращать подобные инциденты. В четверг в Иране начались массовые антиправительственные акции протеста с экономическими, а также политическими требованиями. Власти подтвердили информацию о том, что 2 человека погибли в ходе манифестации в городе Доруд на западе страны. Представители властей заявили, что силы безопасности не открывали огонь, а ответственность за гибель людей возложили на радикальных мусульманских активистов и иностранных агентов.
Ожидается, что после трех дней антиправительственных выступлений с обращением к стране сегодня выступит президент Ирана Хасан Роухани.
Комментарии8
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vaka257 31 декабря 2017 | 14:36
Знаем эти методы тоталитарных и диктаторских стран - массовые аресты и судилища над оппозицией,а в мусульманских странах и смертные казни...
aligarh 31 декабря 2017 | 14:37
Да что же это за праздник !
То Зимбабве, то Конго, теперь и Иран туда же ...
Не спит Навальный. Опять майдан мутит, хорошо еще что у нас политическая стабильность, ментам и ФСБ-шникам зарплату подняли, теперь можно спокойно и выпить за демократию во всем мире...
albertsurikov 31 декабря 2017 | 14:37
Мнение:
"Даже в Иране люди выходят на улицы всего лишь из-за повышения цен на яйца. У нас же и поборы за капремонт
и цены на бензин куда круче цен на яйца взлетели. И терпит вата и молчит".
captain_ 31 декабря 2017 | 14:45
Знаете, почему молчат русские СМИ по поводу иранских событий?
Пока просто не понимают, как привязать протесты в Иране к украинским событиям.
А уж потом...
«Майдан на Иране!»
«Среди митингующих замечены украинские инструкторы!»
«Сколько заплатили митингующим американцы?»
«Цена персидской революции!»
Ну и целый цикл передач, посвящённый тому, как некие «отщепенцы и изменники» на деньги Запада решили предать своего великого и уважаемого вождя.
Методички на Лубянке все те же...
demosua 31 декабря 2017 | 14:46
много подтверждений того, что Иран таки вполне демократическое современное государство... По крайней мере в сравнении с Россией...
vaka257 31 декабря 2017 | 14:49
МИД РФ назвал революционные волнения в Иране манифестациями. Хорошо хоть не карнавалом....
Радио Свобода передаёт,что усились уличные протесты против властей в Иране...
diximania1948 31 декабря 2017 | 14:49
Сейчас Кисель-тв заголосит о госдеповских печеньках!
vaka257 31 декабря 2017 | 14:52
Вот это будет партия, если по результатом ее Путин получит базу в Сирии (сьест пешку), но проморгает революцию в Иране (потеряет ферзя). Напомню что в предыдущей партии он играя белыми также сьел пешку (Крым), но потерял ферзя (Украину). Гроссмейстер уровня "ептыть"...