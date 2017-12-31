Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным пройдет во вторник в театре Маяковского
Затем состоится отпевание в Церкви Малого Вознесения, сообщили в пресс-службе театра.
Александр Шаврин скончался после продолжительной болезни вчера утром на 58 году жизни. С 1982 года артист служил в театре Маяковского. На сцене он создал более 20 образов, снялся в ряде кинокартин и сериалов.
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