Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным пройдет во вторник в театре Маяковского

Затем состоится отпевание в Церкви Малого Вознесения, сообщили в пресс-службе театра.

Александр Шаврин скончался после продолжительной болезни вчера утром на 58 году жизни. С 1982 года артист служил в театре Маяковского. На сцене он создал более 20 образов, снялся в ряде кинокартин и сериалов.