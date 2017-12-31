В новогоднюю ночь возможен кратковременный снег, — сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Новогоднюю ночь мы ожидаем облачную погоду. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега. Температура в последний день уходящего года и в первый день года грядущего будет около нуля. Но в Новогоднюю ночь мы ожидаем понижения до -1 -2 градусов, и по этой причине в воздухе скорее всего будут создающие новогоднее настроение редкие снежинки. Ветер ожидается юго-восточный, слабый, 2-7 метра в секунду. А атмосферное давление в Новогоднюю ночь составит примерно 745 миллиметров ртутного столба», — рассказал Синенков.

До середины следующей недели температура не будет опускаться существенно ниже нуля, добавил он.