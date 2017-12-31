Ограничения на продажу алкоголя будут действовать в столице в новогодние праздники

Эти меры необходимы для безопасности, — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы московского Департамента региональной безопасности Елена Романова.

«В Москве установлено федеральное время запрета продажи алкоголя с 23 часов вечера. В новогоднюю ночь законодательством никаких поблажек не предусмотрено, впрочем, этот запрет не распространяется на продажу алкоголя в розницу, в кафе, в ресторанах и точках общественного питания, имеющих соответствующую лицензию. Кроме того, хочу сказать, что будет ограничена продажа алкоголя в местах массовых гуляний на улице, там продажа алкоголя будет запрещена. И не будет производиться продажа напитков в стеклянной таре», — рассказала Романова.

Меры по охране порядка усилят в ночь с 31 декабря на 1 января. Безопасность в Москве в новогодние каникулы обеспечат почти 50 тысяч правоохранителей.