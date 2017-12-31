Ограничения на продажу алкоголя будут действовать в столице в новогодние праздники
Эти меры необходимы для безопасности, — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы московского Департамента региональной безопасности Елена Романова.
«В Москве установлено федеральное время запрета продажи алкоголя с 23 часов вечера. В новогоднюю ночь законодательством никаких поблажек не предусмотрено, впрочем, этот запрет не распространяется на продажу алкоголя в розницу, в кафе, в ресторанах и точках общественного питания, имеющих соответствующую лицензию. Кроме того, хочу сказать, что будет ограничена продажа алкоголя в местах массовых гуляний на улице, там продажа алкоголя будет запрещена. И не будет производиться продажа напитков в стеклянной таре», — рассказала Романова.
Меры по охране порядка усилят в ночь с 31 декабря на 1 января. Безопасность в Москве в новогодние каникулы обеспечат почти 50 тысяч правоохранителей.
Комментарии12
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pukins_1 31 декабря 2017 | 14:13
Надеюсь, зато горячий чай (замёрзшим) и квас (похмельным) - на халяву?
aligarh 31 декабря 2017 | 14:18
Главное боярышник чтоб не подорожал, а то что за Новый Год без праздника души.
pa6o4uu 31 декабря 2017 | 14:20
танцы под мафон на голодный желудок и трезвую голову?
нет, спасибо. я спать лягу.
sokal123 31 декабря 2017 | 14:25
Правильно ,но настойки будут продаваться всегда - россиянин должен быть одурманен ,что -бы крепче любить вождя.
ivfn 31 декабря 2017 | 14:42
sokal123:
Можно подумать миньоны навального не ужираются. !!!
liberal_vulgaris 31 декабря 2017 | 14:51
ivfn: Они же не ватники. Навальнята всему предпочитают тюбик клея момент или дозу героина
compare 31 декабря 2017 | 14:30
о! дают возможность сделать "гешефт" расторопным гражданам! типа,подарок к празднику!
ivfn 31 декабря 2017 | 14:39
Как хорошо что я не в Москве. В нашей деревне Кузякино,этим алкоголем хоть ноги мой.
А мосвичей пресуют по полной ,даже упиться низя! УЖОС!!! КОШМАР!!!!!
ivanov356 31 декабря 2017 | 14:50
ivfn: Надо бы в деревне за трактористами и комбайнёрами присмотреть.
frobnule 31 декабря 2017 | 14:59
ivfn: адрес, брат, дай точный адрес! Страждущие потянутся нескончаемой вереницей. Вереница не иссякнет числа до 14-го...
grossalex112017 31 декабря 2017 | 14:56
Все,просто все умные и дальновидные уже накупили себе самогонных аппаратов "Добрыня" ;))А также фляжки "Охотничье" емкостью от 0.7 до 1.5 литра ;)) Кто побогаче - питьевые системы ;)) Дистиллят он раз доступней, два полезней - сивушных масел меньше. А если делать настойки на травках и корешках, не говоря уже про грибы и ягоды ;))
croaker 31 декабря 2017 | 15:08
Кафе и рестораны подработают на вынос по тройной цене.