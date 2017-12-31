Калининский суд Петербурга сегодня рассмотрит ходатайство об аресте предполагаемого организатора взрыва в магазине
Калининский районный суд Петербурга сегодня вечером рассмотрит ходатайство об аресте предполагаемого организатора и исполнителя взрыва в магазине «Перекресток». Ходатайство будет рассмотрено в закрытом режиме.
Напомним, 27 декабря возле камер хранения магазина «Перекреток» в развлекательном центре «Гигант холл» сработало взрывное устройство. Пострадали 18 человек, 10 из которых были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Комментарии3
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mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 14:13
Не вяжется характеристика задержанного с ранее показанным видео с изображением "взрывника".
И близко не похож задержанный.
ladyirina 31 декабря 2017 | 14:20
// Ходатайство будет рассмотрено в закрытом режиме. //...................................................................Теракт или не теракт? - Врать или не врать? Вот в чём вопрос.
ivanov356 31 декабря 2017 | 14:44
А чего в закрытом то? Чья то честь и совесть будет затронута?