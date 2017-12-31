Калининский суд Петербурга сегодня рассмотрит ходатайство об аресте предполагаемого организатора взрыва в магазине

Калининский районный суд Петербурга сегодня вечером рассмотрит ходатайство об аресте предполагаемого организатора и исполнителя взрыва в магазине «Перекресток». Ходатайство будет рассмотрено в закрытом режиме.

Напомним, 27 декабря возле камер хранения магазина «Перекреток» в развлекательном центре «Гигант холл» сработало взрывное устройство. Пострадали 18 человек, 10 из которых были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.