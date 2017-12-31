Иранские власти отрицают свою причастность к убийству двух демонстрантов в ходе акций протеста
Антиправительственные демонстрации в стране начались в минувший четверг.
В ходе вчерашней акции протеста в иранском городе Доруд, двое местных жителей погибли, еще шестеро оказались ранены. Правительство обвинило в этом неких иностранных агентов и группы радикальных исламских боевиков. По словам властей, полиция и служба безопасности оружие не применяла. По некоторым данным, беспорядочную стрельбу по протестующим открыла группа неизвестный людей.
Массовые антиправительственные демонстрации в Иране продолжаются четвертый день. Митингующие недовольны экономической и политической ситуацией в стране. Как сообщали некоторые СМИ, протестующие атаковали муниципальные здания и банки. Однако эту информацию сложно перепроверить из-за строгой цензуры властей в отношении иранских журналистов.
Акции протеста прошли как минимум в шести городах, в том числе и в столице Ирана Тегеране.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tag188 31 декабря 2017 | 14:10
Иранские власти отрицают свою причастность к убийству двух демонстрантов
=======================
Ага, ага. Они за госдеповские печеньки сами застрелились, чтобы раскачать высокодуховную иранскую лодку!
Слышали уже...
leomosk16 31 декабря 2017 | 14:18
Чё-то это навеяло воспоминания о проплаченном США колбасно-нацистском Быдломайдане, который закончился нацистско-олигархическим госпереворотом, превратившим независимую, демократическую, развивающуюся Украину в нацистский, тоталитарный, нищий протекторат США Бандерлянд...(((
Там, тоже, бандеровскиее нацики по пьяне и, исходя из необходимости сакральных жертв и непрерывности информ кампании, грохнули из обреза картечью помогавших им придурковатых белорусса и армянина.
А потом вопили о "российских снайперах" и "терроре эскадронов смерти ГРУ РФ"
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:20
tag188: "" Они за госдеповские печеньки сами застрелились, чтобы раскачать высокодуховную иранскую лодку! Слышали уже..."" - что ты слышал? Как там расследование расстрела людей на Майдане, уже раскрыли, кто стрелял? Может спиленные деревья на место вернули?
sokal123 31 декабря 2017 | 14:22
Тираны всегда убивают . Везде.
d_moll 31 декабря 2017 | 14:25
Иранцы рассказывали мне, что процентов 60 иранского народа ненавидят режим, ненавидят ислам. Только сделать ничего не могут. Очень похоже на ситуацию в России. Посмотрим, получится ли у них что-нибудь.
leomosk16 31 декабря 2017 | 14:34
d_moll:
Клоун-лгун, вы никогда не были в Иране и общались (если, вообще, общались с иранцами) исключительно со сбежавшим из Ирана воровским и гомосексуалистским отребъем, которое, действительно, ислам ненавидит.
А иранцы, после китайцев и корейцев - самые большие патриоты своей страны (был, видел)
И совсем не хотят (как вы лично) стать за подачку малую подтявкивающими шавками Америки .....))))
vlabumur 31 декабря 2017 | 14:55
leomosk16: большие патриоты своей страны
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Как вы связываете Родину и правящий режим.?
Согласитесь любить Родину,и любить политический режим это разные вещи.
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:36
d_moll: ""Иранцы рассказывали мне, что процентов 60 иранского народа"" - такие иранцы собрались и давай рассказывать d_moll все это. Ага, верим верим.
neon001 31 декабря 2017 | 14:33
те самые снайперы из госдепа)))
max3446 31 декабря 2017 | 14:59
Иранская небесная сотня? Почерк Госдепа виден прям невооруженным взглядом! Как же я ненавижу этот мордор 21 века, сосредоточение всего зла на планете - США и их прихлебателей