Иранские власти отрицают свою причастность к убийству двух демонстрантов в ходе акций протеста

Антиправительственные демонстрации в стране начались в минувший четверг.

В ходе вчерашней акции протеста в иранском городе Доруд, двое местных жителей погибли, еще шестеро оказались ранены. Правительство обвинило в этом неких иностранных агентов и группы радикальных исламских боевиков. По словам властей, полиция и служба безопасности оружие не применяла. По некоторым данным, беспорядочную стрельбу по протестующим открыла группа неизвестный людей.

Массовые антиправительственные демонстрации в Иране продолжаются четвертый день. Митингующие недовольны экономической и политической ситуацией в стране. Как сообщали некоторые СМИ, протестующие атаковали муниципальные здания и банки. Однако эту информацию сложно перепроверить из-за строгой цензуры властей в отношении иранских журналистов.

Акции протеста прошли как минимум в шести городах, в том числе и в столице Ирана Тегеране.