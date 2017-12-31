В Непале иностранным путешественникам запрещают самостоятельные восхождения на Эверест и другие вершины

Соответствующие поправки приняты в правила альпинизма в целях повышения безопасности. Многие иностранные путешественники пытались совершать восхождения в горы самостоятельно, и это приводило к трагическим результатам.

Впрочем, представители властей считают, что это решение также поможет предоставить дополнительные рабочие места непальским проводникам.