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13:32, 31 декабря 2017

В Непале иностранным путешественникам запрещают самостоятельные восхождения на Эверест и другие вершины

Соответствующие поправки приняты в правила альпинизма в целях повышения безопасности. Многие иностранные путешественники пытались совершать восхождения в горы самостоятельно, и это приводило к трагическим результатам.
Впрочем, представители властей считают, что это решение также поможет предоставить дополнительные рабочие места непальским проводникам.

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npopekmop 31 декабря 2017 | 13:39

Нехер делать иностранным агентам на Эвересте!

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