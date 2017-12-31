Бронзовый бюст поэта Александра Пушкина украден в украинском Чернигове
Памятник был открыт 25 сентября 1900 года к 100-летию со дня рождения великого поэта. Это уже вторая за месяц похожая кража в Чернигове. Ранее неизвестные украли бюст писателя Михаила Коцюбинского, который также был сделан из бронзы.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
blackandwhite 31 декабря 2017 | 13:41
Остаточный прощевай, Александр Сергеевич! Свидомые теперь по Бандере себя править будут. Арийцам недостойно с российским негром землю делить...
domtrubaiiiataji 31 декабря 2017 | 13:46
забавно, у слопатыедов в масквабаде каждый день перестрелки, в краснодаре в барах людей пачками убивают, а у слопатыедов бомбит от бюста пушкина, воистину тупость слопатыедов не знает границ
sir_sar 31 декабря 2017 | 14:09
domtrubaiiiataji: Кеша, воин ты информационный. Боец мыша и клавы.
У вас война идет, а ты про Краснодар поешь.
Тебе пора уже сало перепрятать, а не на русских сайтах упражняться на великом и могучем языке.
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:33
domtrubaiiiataji: Лизатель тарелок, ты чего все время о лопате говоришь, хочешь и лопату полизать? Совсем уже укры с голодухи сдурели.
litovec55 31 декабря 2017 | 14:45
domtrubaiiiataji: у слопатыедов в масквабаде
Свиноед, жрать у вас похоже не на что, бронзовые памятники ворует, чтобы хоть на новый год горилки с салом выжрать!!
poluputing 31 декабря 2017 | 13:47
blackandwhite: уважаемый ариец Коцюбинский тогда чего же пострадал? А Бандеру ты всуе чего приплёл? Вам подобным до всех троих як до Киева рачки
blackandwhite 31 декабря 2017 | 14:26
poluputing: Онанируешь на портрет Бандеры?
svirepyy_bambr 31 декабря 2017 | 13:49
blackandwhite: В Москве, у храма Христа Спасителя, в течение 2018 года появится прижизненный памятник патриарху Кириллу. Напомним, что в последнее время патриарх Кирилл сделал ряд громких заявлений: так, он сообщил о своей непогрешимости и призвал не допустить второго пришествия Христа.
Любят на России идолов ставить и им же поклоняться. Христправосласнутые холопы , скрепами сытые. Чего уж ждать от россиянцев-рабского народца, ложащегося под всех , кто их порет.
blackandwhite 31 декабря 2017 | 14:28
svirepyy_bambr: Тебе санитары на Новый год пароль от вай фая слили?
skulll 31 декабря 2017 | 13:57
blackandwhite: Свидомая нищета и бандеру на цветмет утащат, не сомневайтесь.
mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 14:09
skulll: 1 февраля в одном из скверов Москвы в районе Хорошево-Мневники неизвестные похитили памятник поэту Александру Пушкину
"Вандалы охотились на памятник поэта, скорее всего из-за металла, из которого он был изготовлен", - предполагают власти, сообщает Lenta.ru.
К поиску бюста приступили правоохранительные органы.
Памятник представлял собой своеобразный металлический контур бюста поэта. Он весил достаточно много, поэтому для его транспортировки потребовалась бы применить технику. Памятник был открыт в 1974 году.
------------------------------------
Так что не скули, в России это сделали раньше.
skulll 31 декабря 2017 | 14:23
mr_vaxo_: Ну хохлы и своровали, хоть пожрали нормально...
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:29
mr_vaxo_: Нвость от 2015г. Посвежее новости в УкропАгитПропе не нашлось?
mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 14:44
serhio_25__: сергунька, есть и посепжее, в России много крадут, я только тебе полную аналогию представил.
А украинцы только следуют примеру россиянцев, вы же старшие братья.
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:49
mr_vaxo_: Укропчик, так приведи свежий пример? Или новых методичек не поступало?
Как же русские старшие браться украянцев, если мы разные народы и вообще вы уже 4 года це еуропецы? А как же Остаточно прощевай? Зря скакали что ли?
mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 14:52
serhio_25__: Дружок, баш на баш.
Я тебе пример приведу, а ты отсосешь у своего друга и фото приложишь.
Но сначала фото пришли. Потом будешь указания давать, но сначала отсоси у друга. Помоги ему.
testmeter 31 декабря 2017 | 14:28
skulll: Что-то мне подсказывает, что эти таскуны на Великим Могучем общаются
skulll 31 декабря 2017 | 14:34
testmeter: хохлы неплохо знают русский язык, как бы они тогда могли гастарбайтить на россиян и в день зарплаты душевно петь гимн России и славить Путина?)
testmeter 31 декабря 2017 | 15:03
skulll: Вот я и говорю - это же часть "русского мира". Некоторые из них также на него переходят, когда нужно выматериться или памятник Пушкину на металлолом оттащить.. Настоящим украинцам такие высоты творческого подхода к языкознанию недоступны
skulll 31 декабря 2017 | 15:09
testmeter: Да все хохлы знают русский язык, упоротых рагулей, которые только на мове говорят я встречал только пару раз. Да и то это были такие дикие селюки, что мама не горюй.
dyymm 31 декабря 2017 | 13:45
Пушкин, по мнению современных скаклов, - яркий представитель кровавой коммунистической гэбни...
max3446 31 декабря 2017 | 13:51
Ну лак, УКРасть - УКРаина.
hastings 31 декабря 2017 | 13:51
То Деда Мороза со Снегурочкой декоммунизируют, теперь вот Пушкина. Больные люди...
poluputing 31 декабря 2017 | 13:53
hastings: про Постышева, внедрившего оных, слыхивали? А Постышев то -хохол
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:31
poluputing: Сало тебе в мозги кто-то внедрил. Дед Мороз был в РИ и был запрещен после 1917г, но в 30е годы его вернули.
mystar 31 декабря 2017 | 13:54
Хохлы с голодухи прут все что на глаза попадается. Зато стали легкие и звонкие. Это помогает скакать выше.
ha12raz 31 декабря 2017 | 13:57
У нас в городе в парке им. Пушкина, стащили мемориальную бронзовую доску.....почему молчим ?
skulll 31 декабря 2017 | 14:00
Название Украина не от слова "украсть" пошло?))))