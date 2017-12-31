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13:32, 31 декабря 2017

Бронзовый бюст поэта Александра Пушкина украден в украинском Чернигове

Памятник был открыт 25 сентября 1900 года к 100-летию со дня рождения великого поэта. Это уже вторая за месяц похожая кража в Чернигове. Ранее неизвестные украли бюст писателя Михаила Коцюбинского, который также был сделан из бронзы.

Комментарии

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blackandwhite 31 декабря 2017 | 13:41

Остаточный прощевай, Александр Сергеевич! Свидомые теперь по Бандере себя править будут. Арийцам недостойно с российским негром землю делить...

domtrubaiiiataji 31 декабря 2017 | 13:46

забавно, у слопатыедов в масквабаде каждый день перестрелки, в краснодаре в барах людей пачками убивают, а у слопатыедов бомбит от бюста пушкина, воистину тупость слопатыедов не знает границ

sir_sar 31 декабря 2017 | 14:09

domtrubaiiiataji: Кеша, воин ты информационный. Боец мыша и клавы.
У вас война идет, а ты про Краснодар поешь.
Тебе пора уже сало перепрятать, а не на русских сайтах упражняться на великом и могучем языке.

serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:33

domtrubaiiiataji: Лизатель тарелок, ты чего все время о лопате говоришь, хочешь и лопату полизать? Совсем уже укры с голодухи сдурели.

litovec55 31 декабря 2017 | 14:45

domtrubaiiiataji: у слопатыедов в масквабаде
Свиноед, жрать у вас похоже не на что, бронзовые памятники ворует, чтобы хоть на новый год горилки с салом выжрать!!

poluputing 31 декабря 2017 | 13:47

blackandwhite: уважаемый ариец Коцюбинский тогда чего же пострадал? А Бандеру ты всуе чего приплёл? Вам подобным до всех троих як до Киева рачки

blackandwhite 31 декабря 2017 | 14:26

poluputing: Онанируешь на портрет Бандеры?

svirepyy_bambr 31 декабря 2017 | 13:49

blackandwhite: В Москве, у храма Христа Спасителя, в течение 2018 года появится прижизненный памятник патриарху Кириллу. Напомним, что в последнее время патриарх Кирилл сделал ряд громких заявлений: так, он сообщил о своей непогрешимости и призвал не допустить второго пришествия Христа.
Любят на России идолов ставить и им же поклоняться. Христправосласнутые холопы , скрепами сытые. Чего уж ждать от россиянцев-рабского народца, ложащегося под всех , кто их порет.

blackandwhite 31 декабря 2017 | 14:28

svirepyy_bambr: Тебе санитары на Новый год пароль от вай фая слили?

skulll 31 декабря 2017 | 13:57

blackandwhite: Свидомая нищета и бандеру на цветмет утащат, не сомневайтесь.

mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 14:09

skulll: 1 февраля в одном из скверов Москвы в районе Хорошево-Мневники неизвестные похитили памятник поэту Александру Пушкину

"Вандалы охотились на памятник поэта, скорее всего из-за металла, из которого он был изготовлен", - предполагают власти, сообщает Lenta.ru.

К поиску бюста приступили правоохранительные органы.

Памятник представлял собой своеобразный металлический контур бюста поэта. Он весил достаточно много, поэтому для его транспортировки потребовалась бы применить технику. Памятник был открыт в 1974 году.
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Так что не скули, в России это сделали раньше.

skulll 31 декабря 2017 | 14:23

mr_vaxo_: Ну хохлы и своровали, хоть пожрали нормально...

serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:29

mr_vaxo_: Нвость от 2015г. Посвежее новости в УкропАгитПропе не нашлось?

mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 14:44

serhio_25__: сергунька, есть и посепжее, в России много крадут, я только тебе полную аналогию представил.
А украинцы только следуют примеру россиянцев, вы же старшие братья.

serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:49

mr_vaxo_: Укропчик, так приведи свежий пример? Или новых методичек не поступало?
Как же русские старшие браться украянцев, если мы разные народы и вообще вы уже 4 года це еуропецы? А как же Остаточно прощевай? Зря скакали что ли?

mr_vaxo_ 31 декабря 2017 | 14:52

serhio_25__: Дружок, баш на баш.
Я тебе пример приведу, а ты отсосешь у своего друга и фото приложишь.
Но сначала фото пришли. Потом будешь указания давать, но сначала отсоси у друга. Помоги ему.

testmeter 31 декабря 2017 | 14:28

skulll: Что-то мне подсказывает, что эти таскуны на Великим Могучем общаются

skulll 31 декабря 2017 | 14:34

testmeter: хохлы неплохо знают русский язык, как бы они тогда могли гастарбайтить на россиян и в день зарплаты душевно петь гимн России и славить Путина?)

testmeter 31 декабря 2017 | 15:03

skulll: Вот я и говорю - это же часть "русского мира". Некоторые из них также на него переходят, когда нужно выматериться или памятник Пушкину на металлолом оттащить.. Настоящим украинцам такие высоты творческого подхода к языкознанию недоступны

skulll 31 декабря 2017 | 15:09

testmeter: Да все хохлы знают русский язык, упоротых рагулей, которые только на мове говорят я встречал только пару раз. Да и то это были такие дикие селюки, что мама не горюй.

dyymm 31 декабря 2017 | 13:45

Пушкин, по мнению современных скаклов, - яркий представитель кровавой коммунистической гэбни...

max3446 31 декабря 2017 | 13:51

Ну лак, УКРасть - УКРаина.

hastings 31 декабря 2017 | 13:51

То Деда Мороза со Снегурочкой декоммунизируют, теперь вот Пушкина. Больные люди...

poluputing 31 декабря 2017 | 13:53

hastings: про Постышева, внедрившего оных, слыхивали? А Постышев то -хохол

serhio_25__ 31 декабря 2017 | 14:31

poluputing: Сало тебе в мозги кто-то внедрил. Дед Мороз был в РИ и был запрещен после 1917г, но в 30е годы его вернули.

mystar 31 декабря 2017 | 13:54

Хохлы с голодухи прут все что на глаза попадается. Зато стали легкие и звонкие. Это помогает скакать выше.

ha12raz 31 декабря 2017 | 13:57

У нас в городе в парке им. Пушкина, стащили мемориальную бронзовую доску.....почему молчим ?

skulll 31 декабря 2017 | 14:00

Название Украина не от слова "украсть" пошло?))))

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