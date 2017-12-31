Бронзовый бюст поэта Александра Пушкина украден в украинском Чернигове

Памятник был открыт 25 сентября 1900 года к 100-летию со дня рождения великого поэта. Это уже вторая за месяц похожая кража в Чернигове. Ранее неизвестные украли бюст писателя Михаила Коцюбинского, который также был сделан из бронзы.