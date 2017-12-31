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13:31, 31 декабря 2017

Министерство финансов удалило со своего сайта данные, раскрывающие зарплату министров в 2016 году

Эти данные ранее обнаружил РБК среди опубликованных сведений о численности работников, среднемесячных зарплатах, количестве служебных автомобилей и других. Представители Минфина пока никак не комментируют удаление этих сведений.

Комментарии

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m_anuchin 31 декабря 2017 | 13:38

Чуть-чуть ошиблись ребята... Бывает в путинской России.

zdr_aviy 31 декабря 2017 | 14:18

m_anuchin:

кастрюля, в минфине и вообще в экономическом блоке сидят таки ваши соратники из антироссийской общины болотной.
улюкаева уже посадили, надеемся и остальных хотя бы выгонят после выборов.

compare 31 декабря 2017 | 14:35

zdr_aviy: а кого же вы видите в этом блоке? таких же,полуграмотных митрофанушек,как вы? "хазин-мазин-систебразин"? несете всякую хрень,даже не утруждая свой остаток "мосха",напрячься и задуматься...чую,ватный запах..

zdr_aviy 31 декабря 2017 | 14:55

compare:

уж из 145 миллионов граждан России найдём грамотных экономистов.

и с чего ты, майданутая кастрюля, взял, что я якобы полуграмотный митрофанушка???

у меня красный диплом как раз по экономике.

piter_ug 31 декабря 2017 | 13:45

Застенчивые Ашхены.

pukins_1 31 декабря 2017 | 13:49

piter_ug: Очко-то не железное у "слуг народа", особенно, если есть, что скрывать от этого самого народа...

ts 31 декабря 2017 | 13:46

Заметают коррупционные следы...

zloy_sok 31 декабря 2017 | 13:47

Нервирует бояр, что голодные холопы на их бутерброд с икрой смотрят....

ugas 31 декабря 2017 | 13:49

Неужели стыдно стало?

ivfn 31 декабря 2017 | 14:29

ugas:
Кому?

poluputing 31 декабря 2017 | 13:50

неча дратовать народец перед праздниками. он тяперича притерпемшись, а цифирки увидит, смута в душеньке зародиться может, а там и плечо раззудится, не дай бог

compare 31 декабря 2017 | 14:32

poluputing: ага...у этого народа,никакое плечо не "раззудится".все,абсолютно "стерильны" и "чесотка плечевая",давно уже стала былиной...

bondarenkovg 31 декабря 2017 | 13:52

Как в том анекдоте, спрятали, но не прекратили.

max3446 31 декабря 2017 | 13:53

РБК давно превратилось в помойку и рупор Госдепа

ngilmutdinov 31 декабря 2017 | 14:00

max3446: из министров что ли?

nikhl 31 декабря 2017 | 14:26

max3446: И не только РБК! Сам Минфин, и Силуанов, и назначивший его Начальник - явно агенты Госдепа. И вот еще одна помойка и рупор, где все удаленное можно прочитать
http://maxpark.com/user/4297855453/content/6141764

ivfn 31 декабря 2017 | 14:36

max3446:
Министры хоть работают. А воруют в другом месте
//«Я пришла сюда не для того, чтобы мне стало жить хуже»//

https://general-ivanoff.livejournal.com/1067161.html

В расследовании журналистов телеканала говорилось, что "после гибели Елизаветы Глинки в авиакатастрофе год назад в её фонде "Справедливая помощь" изменилось практически всё, что касается финансов. И изменения эти коснулись в первую очередь не простых сотрудников, а руководства". Как утверждает РЕН-ТВ, зарплата руководителя фонда увеличилась в 5 раз (составляет теперь 173 тыс. руб.), штат работников увеличился и добавились отнюдь не волонтёры-бессребреники - наняты секретарь, фандрайзер, исполнительный директор, новый главный бухгалтер, "траты на юридические услуги почти сравнялись с медицинскими", в центре Москвы снят новый офис за 172,5 тысячи рублей в месяц, куда нуждающимся в помощи попасть весьма проблематично.
ИТД и ИТД.
Где раследование ФБК ,где возмущение миньонов навального. в Этом Фонде доктора Лизы гуляют по полной программе.
Эта Соколова подруга Собчак ,напару загулы устраивают. и такая же страшненькая.

max3446 31 декабря 2017 | 14:52

ivfn: Миньоны наварльного же самостоятельного мнения не имеют. Команда хозяина не поступила, они молчат.

vv61 31 декабря 2017 | 13:54

Как же я радуюсь всегда за наших членов правительства. Ну все у них хорошо, и зарплата, и дети пристроены, глядишь и думаешь, ну до чего же на руси жить хорошо. Отчего же так не хочется мне за Путина то голосовать?)))

vezdehod 31 декабря 2017 | 14:19

Все министры и "К" живут скромно и ели-ели сводят концы с концами. Зачем только они там работают?

ha12raz 31 декабря 2017 | 14:01

Мальчиши свято хранят главные военные тайны родины

плывут пароходы, это их
дымились заводы, это их
а пройдут нодовцы ......салют мальчишам.

grossalex112017 31 декабря 2017 | 14:02

Ну сколько раз можно говорить, что хоть раз в сети появилось, то хрен удалишь ;)) Если к примеру Ванятка или Манятка посещали эту страницу, то она у них в кеше сохранилась ;))

wsempivet 31 декабря 2017 | 14:17

А чё так?! Что за стеснение!? Деньги ворованные. все это знают, чего прятаться-то?!

grossalex112017 31 декабря 2017 | 14:19

Как говорил дед моего однокашника - министр еще при Совке - Печатайте, не печатайте, расследуйте хоть до усрачки (мои слова :))) - как подавалась на стол черная икра баклагами, так и будет подаваться ;)) А эти - пусть их ;)) Так вот - Боб до сих пор жрет икру ложками ;))
Ни хрена с той поры не поменялось, как было насрать с высокой колокольни вам на голову, так и осталось ;)) Главное играть по правилам и не прыгать на более сильных, особенно на САмого Главного.
Единственный минус - очень высокие заборы и расшатанные нервы ;))

matveev_b 31 декабря 2017 | 14:24

Зарплаты и в самом деле скандальные.Суммы говорят о том, что: А) Министры сами определяют себе зарплату- кто ближе к кассе, у того и кошелек толще(Силуанов) Б) Скромняги,типа Ткачева, (министр сельского хозяйства)-его вообще н интересует зарплата от Минфина, у него свой теневой доход будь здоров!) В) Надзирающее око президента крепко спит.

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