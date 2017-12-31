Трое мужчин были убиты минувшей ночью в одном из кафе станицы Ладожское Краснодарского края
Как сообщает Телеграм-канал «Мэш», связанный с изданием «Лайф», стрелок убил тех, кого подозревал в изнасиловании своей дочери. Этот ресурс публикует видео с камер наблюдения, на котором видно, как двое мужчин входят в помещение кафе, и в то же мгновение один из них стреляет из винтовки в человека, стоявшего у бара. Затем нападавшие заходят в другое помещение и через несколько секунд покидают кафе. В полиции заявляют, что двое подозреваемых задержаны.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 31 декабря 2017 | 13:38
Кущёвка...
anza 31 декабря 2017 | 13:40
Беспредел.
pa6o4uu 31 декабря 2017 | 13:43
безнадёжная вера в торжество закона и справедливого суда. одна большая кущёвка,да.
pa6o4uu 31 декабря 2017 | 13:57
pa6o4uuКараульный:
С места событий пишет очевидец:
До этого стрелку в кафе дали пизд@лей местные цыгане.
Тот поехал домой, взял автомат (который вроде как привёз с Донбасса) и зайдя обратно в кафе стрелял просто в не русских кого встречал (во всех по его мнению не русских)
На пути, это первый погибший, звали его Артёмом (на видео он)
В большем зале застрелил диджея Романа.
Когда вышел из кафе, застрелил 17 летнего цыгана, сидящего в машине!
Всего застрелено 2 армянина и 1 цыган!
piter_ug 31 декабря 2017 | 13:43
Если все так, то вот для этого и нужно, чтобы у людей было оружие.
Особенно, если у Правосудия повязка на глазах позволяет увидеть своих, жулико-воровских.
polba 31 декабря 2017 | 14:12
piter_ug: У стрелка как раз и было оружие. Не какой-то мифический "автомат из Донбасса" как вещают местные тролли, а вполне обычная "Сайга", продающаяся в любом охотничьем магазине.
tag188 31 декабря 2017 | 13:48
Если подозреваемые в изнасиловании находятся не в СИЗО, а в баре, то такая вопиюще несправедливая система правосудия и заставляет браться людей за оружие.
Кстати, кто выстроил такую вертикаль власти в стране? Абама, да?
belovnikita 31 декабря 2017 | 13:52
Вот она, вот она - плешивая стабильность!
mystar 31 декабря 2017 | 13:59
подозревал в изнасиловании своей дочери
_____________________________________
Американских боевиков насмотрелся бедолага. А было ли вообще изнасилование? Может как с "девочкой Лизой" в Гермашке?
vezdehod 31 декабря 2017 | 14:16
Если полицаи не ловят мух. то приходится вершить Правосудие самостоятельно.
mystar 31 декабря 2017 | 14:31
vezdehod: Уже закинул за воротник вершитель?))))))
vezdehod 31 декабря 2017 | 14:41
mystar:
Уже закинул за воротник вершитель?))))))
================================================
Не от хорошей жизни пошёл на это дело - как сам то поступил.если изнасиловали твою дочь, трезвенник хренов?.
mystar 31 декабря 2017 | 15:08
vezdehod: если изнасиловали твою дочь
__________________________________
Ключевое слово "если". А если не насиловал никто? А если не они?
Посмотри видео. Типичное бандитское нападение. Стрелок с ходу стреляет в спину человеку. А второй нападающий что патроны пришел другу подавать? Чет не пахнет тут никакой местью. Так то вершитель.
xuato 31 декабря 2017 | 14:23
А что Вы хотели? Когда все суды это бизнес конторы, кто больше дал - тот и прав, Конституция стала девочкой по вызову в Кремль! Я не удивлюсь появлению социалистов революционеров или нардовольцев бомбистов , и тогда ,не только виновных будут мочить в сортирах, но и тех сатрапов что их покрывали.
meteor9 31 декабря 2017 | 14:29
Дня не проходит, чтобы про убийства не сообщали. Причем не братки и бандиты стреляют чаще, а вот такие люди, которые видимо отчаялись добиться от ментов и судей помощи. Но нам говорят, что главное чтобы 90 е не наступили. Они не наступят, у нас свои 20100000 будут, что гораздо хуже.