Трое мужчин были убиты минувшей ночью в одном из кафе станицы Ладожское Краснодарского края

Как сообщает Телеграм-канал «Мэш», связанный с изданием «Лайф», стрелок убил тех, кого подозревал в изнасиловании своей дочери. Этот ресурс публикует видео с камер наблюдения, на котором видно, как двое мужчин входят в помещение кафе, и в то же мгновение один из них стреляет из винтовки в человека, стоявшего у бара. Затем нападавшие заходят в другое помещение и через несколько секунд покидают кафе. В полиции заявляют, что двое подозреваемых задержаны.