Мужчина, расстрелявший минувшей ночью пару в одном из баров в центре Москвы, при задержании хотел покончить с собой
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, подозреваемый выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Причиной ночного конфликта, по предварительным данным, могла стать ревность. Мужчина около пяти раз выстрелил из травматического оружия в девушку и ее спутника. В крайне тяжелом состоянии они доставлены в НИИ им. Склифосовского.
Комментарии4
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blackandwhite 31 декабря 2017 | 13:37
Надо было из рогатки самозастрелиться, гарантия 146%...
gordy 31 декабря 2017 | 13:45
"...подозреваемый выстрелил себе в ...."
... в пустоту?
captain_ 31 декабря 2017 | 13:48
В 2018 году, Россия достигнет совершеннолетия и Пуйло официально уже сможет сделать с ней всё, что захочет...
mixanazarov 31 декабря 2017 | 14:17
Раньше сообщали , что девушке попали 6 раз в голову. Ухожу с новостной ленты , по моему все уже перепились в сиську.