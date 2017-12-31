Мужчина, расстрелявший минувшей ночью пару в одном из баров в центре Москвы, при задержании хотел покончить с собой

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, подозреваемый выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Причиной ночного конфликта, по предварительным данным, могла стать ревность. Мужчина около пяти раз выстрелил из травматического оружия в девушку и ее спутника. В крайне тяжелом состоянии они доставлены в НИИ им. Склифосовского.