Роспотребнадзор рекомендовал в новогоднюю ночь больше танцевать и меньше есть
Это, как объясняют эксперты, поможет стране справляться с перееданием и другими проблемами, характерными для начала года.
Скромный стол, накрытый салатами из свежих овощей, вместо телевизора радиоприёмник или лучше магнитофон с музыкой, поменьше стульев, побольше места для движения. Так выглядит идеальная картина новогоднего праздника по версии Роспотребнадзора, изложенной в рекомендациях на официальном сайте ведомства. Федеральная служба предупреждает о вреде более традиционного подхода к новогодним застольям. В тексте в негативном контексте фигурируют слова об «изобилии калорийной пищи», о «череде застолий в гостях у друзей, родственников и коллег». Всё это ведёт к перееданию, — уверяют в Роспотребнадзоре. Ведомство призывает россиян соблюдать очерёдность блюд: сначала съедать салат, затем, если ещё что-то будет, более сытные вторые блюда и горячее. Приоритет следует отдать закускам. При этом не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда, — предупреждает Роспотребнадзор: «Чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему». В ведомстве выступают против длительных застолий и неумеренного употребления алкоголя. «Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу», — сказано в памятке. Вместо этого, чтобы не навредить своему здоровью, советуют устраивать конкурсы, танцевать или гулять на свежем воздухе.
По прогнозам синоптиков, к Новому году в столице должны прекратиться осадки. Температура ночью может опуститься до -2 градусов. При этом будет сыро: влажность составит более 90 процентов.
Комментарии14
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russkyi177 31 декабря 2017 | 13:19
Не надо указывать, кому и что делать. Люди не глупее чиновников из Роспотребнадзора.
aligarh 31 декабря 2017 | 13:44
russkyi177: russkyi177:
Товарищ, вы так договоритесь до того, что каждый по собственному желанию МОЖЕТ самовольно покинуть танцы и уединиться в сортире без разрешения РОСПОТРЕБСОЮЗА и Елиной России !!!
tag188 31 декабря 2017 | 13:25
Роспотребнадзор рекомендовал в новогоднюю ночь меньше есть
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С данными даже официальной статистики, согласно которой в стране десятки миллионов проживающих за чертой бедности, Роспотребнадзору надо рекомендовать населению меньше есть не только в новогоднюю ночь, а вообще, весь наступающий год. И обосновать эти рекомендации какими-нибудь научными изысканиями (ученых из того же СколЬково, например).
pa6o4uu 31 декабря 2017 | 13:29
а бабу, бабу то можно? или нагрузка на сердечнососудистую систему вредна?
вы там совсем обнаглели в надзоре?
cukker 31 декабря 2017 | 13:31
боевой гопак
tag188 31 декабря 2017 | 13:33
Скромный стол, накрытый салатами из свежих овощей, магнитофон с музыкой
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Они в этом Роспотребнадзоре, вообще, в каком измерении проживают?
Ну ладно, в России в декабре свежие овощи позволить себе может каждый, на выбор, самый сезон для огурцов с помидорами, это не вопрос, а вот МАГНИТОФОН, они у где и когда последний раз видели?
aligarh 31 декабря 2017 | 13:41
tag188:
Какой нахрен магнитофон ?
Это только для слепоглухих, а весь трудовой народ должен 10 суток изучать материалы съездов, манифест Единой России, Майские указы Путина и конспектировать, конспектировать ...
mixanazarov 31 декабря 2017 | 13:33
С нового года будет указание есть только по команде из кремля.
plidurok Андрей Филимонов 31 декабря 2017 | 13:34
... вместо телевизора радиоприёмник или лучше магнитофон с музыкой... .
Вместо телевизора на стене черная тарелка ретранслятора, еще лучше патефон - его заводить нужно, а значит - жечь калории. Так и вернем столь милую Путину совдепию.
aligarh 31 декабря 2017 | 13:37
Похоже Роспотребнадзор выполняет секретное задание партии - чтоб люди меньше жрали и больше работали.
А что, на "повышенную " зарплату и пенсию только и остается больше плясать и ничего не есть, потому что деньги уже кончились, а 10 дней что то надо делать.
stas_russkiy 31 декабря 2017 | 13:44
Знаете, что, озёрные чинуши? Идите вы все в жопу, и возьмите с собой своего плешивого фюрера, чтобы ни о вас ни о нём больше ничего не слышно было. Дайте хоть праздники без вас, скотов, провести нормально.
alexander25101977 31 декабря 2017 | 13:55
Дурная олигархическая, полностью коррумпированная путиноидная власть лезет гражданам в трусы, в постели, в кастрюли. Такого не было даже при совке. Так даже советская власть не наглела.
demosua 31 декабря 2017 | 14:33
кто такой этот потребнадзор? Мало нам мвд, кгб, так ещё потребнадзор за всем надзирает!? Это тот, который запрещает ввозить в Россию товары, давит и закапывает продукты?
Оказывается он ещё следит за нашим здоровьем и осанкой! Куда бежать от этой тотальной слежки?
angrew 31 декабря 2017 | 14:55
Так меньше есть и танцевать от голода и безнадеги будем в ближайшие 6 лет,а может(не дай бог!) и дольше.