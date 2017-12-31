Роспотребнадзор рекомендовал в новогоднюю ночь больше танцевать и меньше есть

Это, как объясняют эксперты, поможет стране справляться с перееданием и другими проблемами, характерными для начала года.

Скромный стол, накрытый салатами из свежих овощей, вместо телевизора радиоприёмник или лучше магнитофон с музыкой, поменьше стульев, побольше места для движения. Так выглядит идеальная картина новогоднего праздника по версии Роспотребнадзора, изложенной в рекомендациях на официальном сайте ведомства. Федеральная служба предупреждает о вреде более традиционного подхода к новогодним застольям. В тексте в негативном контексте фигурируют слова об «изобилии калорийной пищи», о «череде застолий в гостях у друзей, родственников и коллег». Всё это ведёт к перееданию, — уверяют в Роспотребнадзоре. Ведомство призывает россиян соблюдать очерёдность блюд: сначала съедать салат, затем, если ещё что-то будет, более сытные вторые блюда и горячее. Приоритет следует отдать закускам. При этом не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда, — предупреждает Роспотребнадзор: «Чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему». В ведомстве выступают против длительных застолий и неумеренного употребления алкоголя. «Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу», — сказано в памятке. Вместо этого, чтобы не навредить своему здоровью, советуют устраивать конкурсы, танцевать или гулять на свежем воздухе.

По прогнозам синоптиков, к Новому году в столице должны прекратиться осадки. Температура ночью может опуститься до -2 градусов. При этом будет сыро: влажность составит более 90 процентов.