Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к сплоченности Евросоюза

Она пообещала в наступающем году совместно с Францией работать в этом направлении. Об этом говорится в тексте ее новогоднего обращения, которое распространила пресс-служба немецкого кабмина. В частности, сообществу следует «защищать свои ценности» как внутри собственных границ, так и за их пределами, отмечает Меркель. По ее словам, делать это следует «солидарно и с уверенностью в своих силах». Основная часть выступления, которое в полном объеме будет траслироваться сегодня вечером, посвящена внутриполитической ситуации в Германии и состоянию немецкого общества. Канцлер, в частности, пообещала в новом году «быстро сформировать стабильное правительство», чтобы искать решение насущных проблем.