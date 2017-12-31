Власти Конго распорядились отключить 31 декабря интернет по всей стране
Это связано с антиправительственными демонстрациями. Провайдерам также приказали отключить обмен SMS-сообщениями, сообщает Рейтер. Католические активисты призвали людей выйти на улицы и требовать, чтобы президент Джозеф Кабила не менял конституцию и не выдвигался на третий срок, а также выпустил политзаключенных. Согласно конституции страны, Кабила должен был уйти в отставку еще год назад по истечению мандата, но очередные выборы неоднократно откладывались и теперь запланированы на декабрь будущего года.
Комментарии7
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sim202_ 31 декабря 2017 | 03:11
В Конго тоже царёк завелся...
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 03:56
sim202_: Прям, как в Германии, да?
popyas 31 декабря 2017 | 03:33
Подержаь почин!!!
scorpion1964 31 декабря 2017 | 03:38
Думаю, Россия в скором времени последует за Конго!
Вот чует мое сердце...
sparky 31 декабря 2017 | 03:56
scorpion1964: Наоборот, пока Конго следует за Россией.
opiatnovyi63 31 декабря 2017 | 03:53
Наверняка Конго во главе с Кабилой наш стратегический союзник!
chernyij 31 декабря 2017 | 03:59
Я знаю, кто хотел бы получить такой новогодний подарок. Но не всё коту масленица, нужны и собакам кости.