Власти Конго распорядились отключить 31 декабря интернет по всей стране

Это связано с антиправительственными демонстрациями. Провайдерам также приказали отключить обмен SMS-сообщениями, сообщает Рейтер. Католические активисты призвали людей выйти на улицы и требовать, чтобы президент Джозеф Кабила не менял конституцию и не выдвигался на третий срок, а также выпустил политзаключенных. Согласно конституции страны, Кабила должен был уйти в отставку еще год назад по истечению мандата, но очередные выборы неоднократно откладывались и теперь запланированы на декабрь будущего года.