Израиль нанес удар по позициям группировки «Хамас» в южной части Секторе Газа
Это стало ответом на пятничный ракетный обстрел, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Израильские военные обвиняют в случившемся власти Ирана, которые, как говорится в заявлении, «через экстремистов пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе и прикрываются при этом жителями Газы». Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объяснил в эфире одного из местных телеканалов, что выпущенные в пятницу ракеты были привезены на Палестинские территории из Ирана. Данных о пострадавших в результате израильского обстрела, пока не поступало. В результате атаки со стороны «Хамас» 29 декабря одна из ракет повредила здание, еще две были перехвачены силами ПВО.
Комментарии2
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koshkaedu 31 декабря 2017 | 03:18
Как раз сейчас прекрасный момент покончить с ХАМАСом раз и навсегда.
И пусть потом они празднуют победу над сионистским врагом.
pnh__ptn 31 декабря 2017 | 03:39
Ой, это же террористическая группировка разрешенная на территории РФ.