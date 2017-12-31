Израиль нанес удар по позициям группировки «Хамас» в южной части Секторе Газа

Это стало ответом на пятничный ракетный обстрел, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Израильские военные обвиняют в случившемся власти Ирана, которые, как говорится в заявлении, «через экстремистов пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе и прикрываются при этом жителями Газы». Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объяснил в эфире одного из местных телеканалов, что выпущенные в пятницу ракеты были привезены на Палестинские территории из Ирана. Данных о пострадавших в результате израильского обстрела, пока не поступало. В результате атаки со стороны «Хамас» 29 декабря одна из ракет повредила здание, еще две были перехвачены силами ПВО.