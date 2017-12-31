Электрический водонагреватель взорвался в детском приюте в Приморье
Погибла воспитательница. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета. Взрывом выбило стекла в одном из помещений. Дети не пострадали. С ними работает штатный психолог. Следственные органы начали проверку.
Комментарии3
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salut__521 31 декабря 2017 | 03:47
Опасная штука этот снегоразогреватель, хоть на электричестве, хоть на газу. Гаранту в своих замках надоть бы поосторожнее под душем...
mixanazarov 31 декабря 2017 | 03:50
А что они там нагревали ? Может у них горячей воды нет ?
sparky 31 декабря 2017 | 03:54
Наверное накипью все забило, в том числе и предохранительные клапаны. Никто не следил.
Остается только посочувствовать родне погибшей.