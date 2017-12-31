Установлена личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Им оказался 26-летний уроженец республики Марий Эл Алексей Семелин. Он проживает по
временной регистрации в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, при себе у мужчины может быть травматический пистолет. Как сообщалось, конфликт со стрельбой произошел на Никольской улице минувшим вечером. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ревность. В результате ранения из травматического оружия получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в НИИ им. Склифосовского. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову. Подозреваемый скрылся с места происшествия.
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