Праздничный новогодний салют в Москве запустят почти с четырех десятков точек

Посмотреть его можно будет во всех столичных округах, сообщает оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Большую часть фейерверков запустят в 1 ночи 1 января. Исключение составят три площадки — ВДНХ, Поклонная гора и Москворецкая улица (у подножия Большого Москворецкого моста). Там запуски состоятся в полночь. На десяти площадках на Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти.