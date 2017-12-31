ВВС Израиля нанесли очередной удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа
Это стало ответом на пятничный ракетный обстрел, сообщает армейская пресс-служба. В заявлении также отмечается, что пятничный инцидент в очередной раз доказывает, что Иран через радикальные и террористические организации стремится раскачать обстановку" в регионе после нескольких лет затишья. Ответственность за обстрел и его последствия израильская
армия возложила на группировку ХАМАС.
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pnh__ptn 31 декабря 2017 | 03:54
Воздушно-космические силы Израиля.