Слова сильно подвыпившего советника Трампа стали одной из причин начала расследования о «российском вмешательстве»
Слова сильно подвыпившего советника Дональда Трампа стали одной из причин начала расследования о «российском вмешательстве» в американские выборы. Как пишет газета New York Times, неформальная беседа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом Александром Даунером состоялась в мае прошлого года в одном из баров Лондона. Что именно советник сказал тогда представителю дипмиссии за бокалом спиртного, не уточняется. Однако подчеркивается, что примерно за три недели до этого Пападопулосу стало известно, что у Москвы были «тысячи, вероятно, украденных писем», которые могли бы повредить кампании Хиллари Клинтон. Австралийские официальные лица рассказали об этом разговоре своим американским коллегам. ФБР сразу же открыло расследование.
Комментарии6
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captainobvious 31 декабря 2017 | 02:25
надо меньше пить
ltvjrhfn1 31 декабря 2017 | 02:55
captainobvious:
воровать письма надо меньше. Уж лучше бы бомбили тамагавками или шантажировали санкциями перед голосованием в ООН.. но воровать чужие письма..
serhio_25__ 31 декабря 2017 | 03:53
captainobvious: ""беседа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом...Австралийские официальные лица рассказали об этом разговоре своим американским коллегам. ФБР"" - что? Австралийские дипломаты работают на ФБР??? Австралия независимая страна, ага...
zemljanka 31 декабря 2017 | 02:57
Прошлогодний снег.(с)
koshkaedu 31 декабря 2017 | 03:09
Я ещё не идиот, чтобы поверить в эту чушь. Фейк, как говорит наш Президент,
которого Россия выбрала в ноябре 2016 года. А Хиллари оставила с носом. Снова
Путин всех переиграл. Только зачем Трамп увеличил военный бюджет России
до 3%? Ядерный щит, понимаешь ли ....
cypher 31 декабря 2017 | 03:33
koshkaedu: канешн фейк. И Россия уже догнала и перегнала Потугалию. И в Америке вообще негров линчуют. Так что выбросьте свой буржуазный комп/ноут/телефон и переходите на русофильскую бересту. Пишите на ней свои умные мысли и отправляйте прямо в АП: там о-о-очень ценят мнение электората .