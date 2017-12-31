Слова сильно подвыпившего советника Трампа стали одной из причин начала расследования о «российском вмешательстве»

Слова сильно подвыпившего советника Дональда Трампа стали одной из причин начала расследования о «российском вмешательстве» в американские выборы. Как пишет газета New York Times, неформальная беседа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом Александром Даунером состоялась в мае прошлого года в одном из баров Лондона. Что именно советник сказал тогда представителю дипмиссии за бокалом спиртного, не уточняется. Однако подчеркивается, что примерно за три недели до этого Пападопулосу стало известно, что у Москвы были «тысячи, вероятно, украденных писем», которые могли бы повредить кампании Хиллари Клинтон. Австралийские официальные лица рассказали об этом разговоре своим американским коллегам. ФБР сразу же открыло расследование.