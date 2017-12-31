Ревность могла привести к конфликту со стрельбой рядом с Красной площадью
Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина шесть раз выстрелил в голову женщине из травматического пистолета, она находится в крайне тяжелом состоянии. Установлена личность стрелка. Это 26-летний приезжий из Марий Эл. По словам собеседника агентства, в настоящее время подозреваемый проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском. Ранее сообщалось, что конфликт произошел на Никольской улице между нетрезвыми посетителями бара. Пострадали два человека. Подозреваемый скрылся с места происшествия.
Комментарии1
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ltvjrhfn1 31 декабря 2017 | 02:58
Всё это очень напоминает 37-й год!