Ревность могла привести к конфликту со стрельбой рядом с Красной площадью

Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина шесть раз выстрелил в голову женщине из травматического пистолета, она находится в крайне тяжелом состоянии. Установлена личность стрелка. Это 26-летний приезжий из Марий Эл. По словам собеседника агентства, в настоящее время подозреваемый проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском. Ранее сообщалось, что конфликт произошел на Никольской улице между нетрезвыми посетителями бара. Пострадали два человека. Подозреваемый скрылся с места происшествия.