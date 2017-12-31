Подозреваемый во взрыве в магазине Петербурга говорит, что устроил его, чтобы люди узнали о секте экстрасенсов

Подозреваемый в организации взрыва в магазине Санкт-Петербурга рассказал, что устроил его, чтобы люди узнали о секте экстрасенсов. Это следует из фрагмента видео допроса, опубликованного изданием «Фонтанка». Мужчина был задержан накануне сотрудниками ФСБ. По данным «Фонтанки», это удалось сделать благодаря найденной в магазине флешке. Она была спрятана в колбасе. На ней были фото чертежа некоего взрывного устройства, а также угрозы частному учебному заведению, в котором проходили семинары по технологии тайной власти. Задержанный отрицает теракт, но признает мотив привлечения внимания.

В результате взрыва, который произошел в минувшую среду в магазине «Перекресток», пострадало 18 человек. Следствие квалифицировало случившееся как покушение на убийство двух и более человек. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.