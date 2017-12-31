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02:06, 31 декабря 2017

Подозреваемый во взрыве в магазине Петербурга говорит, что устроил его, чтобы люди узнали о секте экстрасенсов

Подозреваемый в организации взрыва в магазине Санкт-Петербурга рассказал, что устроил его, чтобы люди узнали о секте экстрасенсов. Это следует из фрагмента видео допроса, опубликованного изданием «Фонтанка». Мужчина был задержан накануне сотрудниками ФСБ. По данным «Фонтанки», это удалось сделать благодаря найденной в магазине флешке. Она была спрятана в колбасе. На ней были фото чертежа некоего взрывного устройства, а также угрозы частному учебному заведению, в котором проходили семинары по технологии тайной власти. Задержанный отрицает теракт, но признает мотив привлечения внимания.
В результате взрыва, который произошел в минувшую среду в магазине «Перекресток», пострадало 18 человек. Следствие квалифицировало случившееся как покушение на убийство двух и более человек. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Комментарии

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elenaprekrasnaya2009 31 декабря 2017 | 02:37


Сыскное ведомство уже празднует Новый год...
Мужчина "темноволосый неславянской внешностив зеленой куртке" с украинской фамилией недоволен каким-то семинаром и за это закладывает взрывчатку в камеру хранения супермаркета.
И дальше... про колбасу и флэшку
Чувствуется приближение праздников...

askold_rurik 31 декабря 2017 | 02:58

Но как они догадались, что флешку надо искать именно в колбасе?

salut__521 31 декабря 2017 | 03:03

Ничего не понял. Мусчина не доел колбасу, заложил в неё флешку из зубной пломбы, а та сцука не взорвалась, так, что ли?..

pnh__ptn 31 декабря 2017 | 03:51




благодаря найденной в магазине флешке. Она была спрятана в колбасе

Ооооооооооо! Чо не в хамоне?


opiatnovyi63 31 декабря 2017 | 03:56

Бред наркоши распространяет ФСБ или ЦРУ?

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