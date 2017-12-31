Несовершеннолетний сын бывшего сенатора Вадима Тюльпанова проехал по улицам Петербурга на машине со спецсигналами
«Дорогие друзья, сегодня был очень трудный день, и сейчас я еду домой отдыхать. Желаю всем хорошего вечера и хорошо вам отдохнуть», — говорит Владислав на видео, которое он выложил в Инстаграмме. На фоне слышны автомобильные сирены.
Напомню, Вадим Тюльпанов был членом Совета Федерации с 2011 года. До этого он восемь лет возглавлял Заксобрание Санкт-Петербурга. В апреле этого года Тюльпанов скончался от сердечной недостаточности.
Комментарии6
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lawyer12 31 декабря 2017 | 01:21
потомственная аристократия мля...уже личинки этих тварей с мигалками катаются.....
nikolaysatin 31 декабря 2017 | 01:22
Сердечная недостаточность осталась по наследству сынку. Как и отсутствие совести.
vlad_sabbath 31 декабря 2017 | 01:25
nikolaysatin: Отсутствие совести досталось по наследству вместе со спецавтомобилем папы.
vsveter 31 декабря 2017 | 01:41
Вырастит будет как и Собчак волноваться исключительно за народ.
chukhonets 31 декабря 2017 | 02:12
vsveter: поздравляю вас и сочувствую вам... капец, такое бесстыдство, а никто даже не чихнет в его сторону... держава, чо...
vsveter 31 декабря 2017 | 03:12
chukhonets: Для заторможенных - вырастит будет как и Собчак лживо и лицемерно говорить правильные слова и вешать лапшу на уши.