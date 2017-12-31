Несовершеннолетний сын бывшего сенатора Вадима Тюльпанова проехал по улицам Петербурга на машине со спецсигналами

«Дорогие друзья, сегодня был очень трудный день, и сейчас я еду домой отдыхать. Желаю всем хорошего вечера и хорошо вам отдохнуть», — говорит Владислав на видео, которое он выложил в Инстаграмме. На фоне слышны автомобильные сирены.

Напомню, Вадим Тюльпанов был членом Совета Федерации с 2011 года. До этого он восемь лет возглавлял Заксобрание Санкт-Петербурга. В апреле этого года Тюльпанов скончался от сердечной недостаточности.