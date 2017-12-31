Пользователи сообщили о цензуре в Telegram
Известная социальная сеть заблокировала канал иранцев за «инструкцию к коктейлю молотова». Об этом сообщил в твиттере один из пользователей. По его словам, у канала было миллион 300 тысяч подписчиков. Позже был заблокирован и резервный канал, на который успело подписаться 600 тысяч.
Комментарии6
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cyema_cyem_ 31 декабря 2017 | 01:26
А ЧТО, ИНСТРУКЦИИ ТЕРРОРИСТАМ НЕЛЬЗЯ БЛОКИРОВАТЬ? НУ И ИДИОТЫ ЖЕ РЕДАКТИРУЮТ НОВОСТИ НА ЭХЕ.
А если бы людоеды организовали свой канал и там давали бы инструкции по раздеоке людей и приготовлению, то и этот канал нельзя было бы блокировать?
neon999 31 декабря 2017 | 01:38
Не поддерживает Дуров народное сопротивление тиранам.
В приоритете бабло, а не высокие идеалы.
sam_debilov 31 декабря 2017 | 01:47
neon999: Дуров, Касперский, Вконтакте, Телеграм, Сноуден, Лабратория Касперского - найдите общий знаменатель из 3-х букв с 3-х раз...
Если не сообразите с 3-х раз, то прогуляйтесь по Лубянке.
petrovich_spb 31 декабря 2017 | 01:49
Но... Это их собственная цензура, между прочим, справедливая. А за то, что ГэБня мои письма в "Телеграме" прочесть не может — Павлу Дурову респект!
r88w556xl4 31 декабря 2017 | 02:03
petrovich_spb: А за то, что ГэБня мои письма в "Телеграме" прочесть не может
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Что, теракт готовишь? А в ином случае на кой ты гэбне нужен.
zemljanka 31 декабря 2017 | 03:02
"Не дергайтесь."
"Все под колпаком".