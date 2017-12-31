Пользователи сообщили о цензуре в Telegram

Известная социальная сеть заблокировала канал иранцев за «инструкцию к коктейлю молотова». Об этом сообщил в твиттере один из пользователей. По его словам, у канала было миллион 300 тысяч подписчиков. Позже был заблокирован и резервный канал, на который успело подписаться 600 тысяч.