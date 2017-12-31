МИД призвал россиян сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей в Иране из-за акций протеста

«Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран… Имеют место столкновения протестующих с полицией», — указывается в сообщении ведомства в твиттере.

Антиправительственные акции протеста в Иране продолжаются с 27 декабря. По информации Reuters, демонстранты вышли на улицы городов из-за высокого уровня безработицы, инфляции и коррупции. Также протестующие недовольны участием иранских военных в конфликтах в Ираке и Сирии.