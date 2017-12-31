МИД призвал россиян сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей в Иране из-за акций протеста
«Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран… Имеют место столкновения протестующих с полицией», — указывается в сообщении ведомства в твиттере.
Антиправительственные акции протеста в Иране продолжаются с 27 декабря. По информации Reuters, демонстранты вышли на улицы городов из-за высокого уровня безработицы, инфляции и коррупции. Также протестующие недовольны участием иранских военных в конфликтах в Ираке и Сирии.
Комментарии5
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vlad_sabbath 31 декабря 2017 | 01:21
Они боятся акций протеста где угодно, в Украине, Сирии, Иране.. Совсем очумели от страха, что протест захлестнет и нашу страну. А ведь так оно и будет, правильно боятся! ))
Но ведь протеста надо бояться тем, против кого он направлен. А народу уже терять нечего.. ну совсем немного осталось.
tks 31 декабря 2017 | 01:22
В Иранк много скрепоносцев из Скрепороссии?
А что же мидаки не предупреждают об опасности оранжевой революции??
opiatnovyi63 31 декабря 2017 | 01:41
Иран это самый близкий союзник нынешней воровской власти РФ! Более того,Иран как и Россия числится в списке стран -изгоев. .
ramun 31 декабря 2017 | 01:58
Иранская весна,небось назревает.
Пора.Давно.
duckduckgo 31 декабря 2017 | 03:06
О как! А зомбоящик молчит, как рыба об лёд, у них одни победы и достижения.