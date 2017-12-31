Конфликт между нетрезвыми посетителями бара стал причиной стрельбы в центре Москвы
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Как сообщалось ранее, инцидент произошел минувшим вечером на Никольской улице. Ранения получили два человека. Подозреваемый с места происшествия скрылся.
Комментарии1
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neon999 31 декабря 2017 | 01:27
Стреляют все время не в тех, в кого надо бы.