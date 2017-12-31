ФСБ сообщает о задержании предполагаемого исполнителя теракта в магазине Санкт-Петербурга
Мужчина признался в причастности к взрыву, пишет «Фонтанка». Как сообщил источник «Интерфакса», задержанного зовут Дмитрий Лукьяненко, ему 35 лет. Он употребляет наркотики и причисляет себя к националистическому оккультному движению «Новая эра». Он имеет судимость за незаконный оборот наркотиков. Официально ФСБ и СК пока не сообщают о нем никаких подробностей.
Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел в минувшую среду. Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения. Пострадали 18 человек, из них восемь находятся в больницах.
СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом, однако на следующий день Владимир Пути назвал произошедшее терактом.
Комментарии2
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opiatnovyi63 31 декабря 2017 | 01:44
Очередная туфта от наркоши. .
chukhonets 31 декабря 2017 | 01:55
opiatnovyi63:
Это "хомяки" - как пить дать :)