ФСБ сообщает о задержании предполагаемого исполнителя теракта в магазине Санкт-Петербурга

Мужчина признался в причастности к взрыву, пишет «Фонтанка». Как сообщил источник «Интерфакса», задержанного зовут Дмитрий Лукьяненко, ему 35 лет. Он употребляет наркотики и причисляет себя к националистическому оккультному движению «Новая эра». Он имеет судимость за незаконный оборот наркотиков. Официально ФСБ и СК пока не сообщают о нем никаких подробностей.

Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел в минувшую среду. Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения. Пострадали 18 человек, из них восемь находятся в больницах.

СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом, однако на следующий день Владимир Пути назвал произошедшее терактом.