Новогоднее обращение президента Владимира Путина впервые прозвучит сегодня одновременно во всех регионах России

Раньше время трансляции зависело от часового пояса.

Из-за разницы между количеством часовых поясов и орбит телеканалов в некоторых регионах речь президента транслировали за час до или после наступления Нового года. Сегодня в каждом российском городе его можно будет услышать за пять минут до полуночи, сообщили РБК на «Первом канале», в ВГТРК и на НТВ. В

Хабаровске, например, праздничный перезвон со Спасской башни раздавался в час ночи по местному времени. А в Омске — за час до полуночи. Впервые за долгие годы обращение везде начнется в 23.55 по местному времени, отметили на Первом канале. ВГТРК также адаптировала выход в эфир обращения президента и новогодних программ в регионах к местному времени. Аналогично поступили и на НТВ. Само обращение записано в новом формате — с разных точек и с проходом президента по Кремлю, сообщает портал Znak.com. Так решили разнообразить поздравление, посчитав, что статичность слишком скучна.

В первый раз Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года.