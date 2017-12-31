Новогоднее обращение президента Владимира Путина впервые прозвучит сегодня одновременно во всех регионах России
Раньше время трансляции зависело от часового пояса.
Из-за разницы между количеством часовых поясов и орбит телеканалов в некоторых регионах речь президента транслировали за час до или после наступления Нового года. Сегодня в каждом российском городе его можно будет услышать за пять минут до полуночи, сообщили РБК на «Первом канале», в ВГТРК и на НТВ. В
Хабаровске, например, праздничный перезвон со Спасской башни раздавался в час ночи по местному времени. А в Омске — за час до полуночи. Впервые за долгие годы обращение везде начнется в 23.55 по местному времени, отметили на Первом канале. ВГТРК также адаптировала выход в эфир обращения президента и новогодних программ в регионах к местному времени. Аналогично поступили и на НТВ. Само обращение записано в новом формате — с разных точек и с проходом президента по Кремлю, сообщает портал Znak.com. Так решили разнообразить поздравление, посчитав, что статичность слишком скучна.
В первый раз Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года.
Комментарии8
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nikitin43 31 декабря 2017 | 00:29
в чечне молодёжь до 18 лет 25 % не знают русского языка ...вот как они бедолаги без поросячьго визга обойдутся ?
vsveter 31 декабря 2017 | 00:31
nikitin43: Главное, что мы ваш визг слышим. Что вам о чеченцах заботиться? Визжите где визжали....
nikitin43 31 декабря 2017 | 00:38
vsveter: смелость плыть против течения не свойственно русским после насилия 300 лет ордой , настоящие русские остались только на севере россии .
vsveter 31 декабря 2017 | 03:08
nikitin43: Лживое утверждение. Страны Европы с легкостью легли под фашистов и не вякали. Преданно служили. А в каких странах были партизаны? В свободной Франции или Норвегии? В Австрии?
Врать не надо, какая орда? Повторяете клише русофобов? Впрочем с вами, нерусским, мне спорить не о чем.
max3446 31 декабря 2017 | 00:31
Слава России! Слава путину!!! Это вам не мерзкое ничтожество с 46 размером ноги навральный!!
aligarh 31 декабря 2017 | 00:52
Я устал, я ухожу - такие слова вся страна готова и в записи смотреть целый год.
npopekmop 31 декабря 2017 | 00:57
В первый раз Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года.
Россиянам, за их имперскую говнистость, желаю, чтоб этот чувак поздравил их с НГ в 2039 году.
arkady1956 31 декабря 2017 | 01:04
20 серия....многосерийного фильма "Поздравление президента " Комедийный сериал с элементами ужаса и мистики...За 20 серий,чего только не было....и военные действия как внутри страны,так и за её пределами,и вереница выборов,тусклых,скандальных и по факту без альтернативных...дефолты и прочая,прочая....И в 20 серии будут все те же обещания,посулы и призывы...Главный актер постарел,хотя и молодится,сериал то многосерийный и только он знает сколько серий еще будет...серий на 20 еще, его хватит...И как стареющая прима...правдами и не правдами....защищает свою роль.За границу этот сериал не продашь...спроса нет.А на внутреннем рынке...у зрителя альтернативы нет....разинув рот,смотрит,что показывают...