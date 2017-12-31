Российские чиновники могут остаться без новогодних подарков
Сотрудникам министерств, госкорпораций и местных администраций рекомендовано не принимать подношения и не делать их самим.
Арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и всплывшая в ходе судебного разбирательства «корзинка с колбасками» от главы «Роснефти» Игоря Сечина наделали шума в коридорах власти. Теперь, как пишет издание The Bell, от корзин с едой, вином и даже цветами чиновники попросту шарахаются, а в министерстве якобы можно дарить только открытки. Принимать подношения в непрозрачных пакетах тоже боязно – именно так была упакована взятка для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.
От обмена подарками предостерегают и в регионах: например омским чиновникам не рекомендовали дарить и принимать презенты даже на семейных торжествах и в кампании друзей, а Верховный суд Татарстана напомнил о соответствующем запрете в письме к федеральным и мировым судьям.
Ранее министр труда Максим Топилин назвал подарки чиновникам «уходящей традицией».
Комментарии11
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liquidsky__ 31 декабря 2017 | 00:17
"от корзин с едой, вином и даже цветами чиновники попросту шарахаются"
Только ради одного этого эффекта, уже стоило прижать Улюкаева )
gordy 31 декабря 2017 | 00:49
"Сотрудникам министерств, госкорпораций и местных администраций рекомендовано не принимать подношения и не делать их самим."
Только денежные переводы?
captainobvious 31 декабря 2017 | 01:00
liquidsky__: это какой же годный троллинг теперь можно устроить: зайти так скромно в кабинет какого-нибудь чиновника с корзинкой в руках, типа "А вот колбаски не желаете?"... и наслаждаться реакцией))
nikitin43 31 декабря 2017 | 00:41
сейчас общепринято берут флэшками , на которых номер и пароль к счёту , только совковые отходы типа сенатора киримова и полковника захарченко таскают в мешках наворованное у нищеты россии .
malanoff 31 декабря 2017 | 00:42
Из меня эта новость ни слезинки не выжмет. Пусть под..... без подарков.
koshkaedu 31 декабря 2017 | 00:46
А кобели-нюхачи и сукчи-нюхачки для какой надобности хлеб едят?
tks 31 декабря 2017 | 00:47
Бедненькие, как же их жалко... Как же они таперича жить до будут??!!
captainobvious 31 декабря 2017 | 00:55
не удивительно, если останутся без подарков. В этом году они себя вели плохо, не слушались Папу ))
Дедушка Мороз, он ведь всё видит!
aligarh 31 декабря 2017 | 00:57
Сейчас в Кремле и Правительстве в моде подарки в виде офшоров с десятью нулями,
на край - виолончелями.
canary 31 декабря 2017 | 01:35
Принимать подношения в непрозрачных пакетах тоже боязно ...
С Новым Годом вас, уроды!
briks 31 декабря 2017 | 01:35
хештег #подстава от сечина-рулит :)