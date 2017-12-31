Российские чиновники могут остаться без новогодних подарков

Сотрудникам министерств, госкорпораций и местных администраций рекомендовано не принимать подношения и не делать их самим.

Арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и всплывшая в ходе судебного разбирательства «корзинка с колбасками» от главы «Роснефти» Игоря Сечина наделали шума в коридорах власти. Теперь, как пишет издание The Bell, от корзин с едой, вином и даже цветами чиновники попросту шарахаются, а в министерстве якобы можно дарить только открытки. Принимать подношения в непрозрачных пакетах тоже боязно – именно так была упакована взятка для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

От обмена подарками предостерегают и в регионах: например омским чиновникам не рекомендовали дарить и принимать презенты даже на семейных торжествах и в кампании друзей, а Верховный суд Татарстана напомнил о соответствующем запрете в письме к федеральным и мировым судьям.

Ранее министр труда Максим Топилин назвал подарки чиновникам «уходящей традицией».