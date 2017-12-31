Два человека были ранены в результате стрельбы рядом с Кремлем
Конфликт произошел на Никольской улице, предположительно, между посетителями одного из баров. Стрелявший скрылся, его разыскивают.
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Конфликт произошел на Никольской улице, предположительно, между посетителями одного из баров. Стрелявший скрылся, его разыскивают.
Комментарии13
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malanoff 31 декабря 2017 | 00:10
Народ уже знает , что рядом с Кремлем видеокамер нет , вот и палят из наганов безнаказанно. А наганы рядом , на Лубянке.
gordy 31 декабря 2017 | 00:56
"Конфликт произошел на Никольской улице, предположительно, между посетителями одного из баров."
На корпоративе администрации Президента?
aleksandr39 31 декабря 2017 | 00:16
Совсем обнаглели боевики из ОПГ " днр -лугандон " ,приехавшие получать награды за военные преступления в Донбассе .
gercenim 31 декабря 2017 | 00:33
Лихие 17-18е.
r88w556xl4 31 декабря 2017 | 02:05
gercenim: Куда там до США.
koshkaedu 31 декабря 2017 | 00:39
Навальный случайно оказался в другом месте.
tks 31 декабря 2017 | 00:43
Наверное, СкрепоНосец повздорил со СкрепоПутом...
aligarh 31 декабря 2017 | 01:01
Навальный скрылся ?
larkomoi 31 декабря 2017 | 01:03
Привет
drtomsky 31 декабря 2017 | 01:05
Странно, что на тачанках с пулеметами там не катаются. Для бандитов самое безопасное место. Убийство Немцова это ярко продемонстровало.
aleks_72 31 декабря 2017 | 01:06
Можно и пострелять. В Кремле все-равно никого нет. Царь наверняка во дворце. Бояре и другие слуги народа уже давно свалили на курорты или в особнячки дворцового типа. :)
interim 31 декабря 2017 | 01:09
стрелявший скрылся в кремле, как понимаю..
doxerom 31 декабря 2017 | 01:12
Пистолет золотой или вороненный?