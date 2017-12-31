Алексей Навальный обжалует отказ его регистрировать кандидатом в президенты в ЕСПЧ

Это сообщил его представитель в Верховном суде Иван Жданов. Ранее сегодня Верховный суд признал законным решение ЦИК о недопуске политика к выборам из-за судимости по делу «Кировлеса». Навальный в Твиттере ответил, что судей, которые рассматривали его жалобу, самих надо судить.