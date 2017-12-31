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00:03, 31 декабря 2017

Алексей Навальный обжалует отказ его регистрировать кандидатом в президенты в ЕСПЧ

Это сообщил его представитель в Верховном суде Иван Жданов. Ранее сегодня Верховный суд признал законным решение ЦИК о недопуске политика к выборам из-за судимости по делу «Кировлеса». Навальный в Твиттере ответил, что судей, которые рассматривали его жалобу, самих надо судить.

Комментарии

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glotov 31 декабря 2017 | 00:11

...Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото...(с)

yrich039 31 декабря 2017 | 00:15

glotov: Неужели этот ворюга в серьез думает стать Президентом России?
Или это он так стрижет свою паству -белоленточных дебилов?

kostia1971 31 декабря 2017 | 00:53

yrich039: Конечно Алексей будет Президентом РФ, только такие дебилы как ты этого не понимают. Любой режим будет свергнут, путинский не исключение,учи историю, а то так дурачком и будешь жить дальше.

nikitin43 31 декабря 2017 | 00:33

glotov: выборов в расеи не будет - путен боится саакашвили .

liquidsky__ 31 декабря 2017 | 00:14

"Навальный в Твиттере ответил, что судей, которые рассматривали его жалобу, самих надо судить."
Тема сисек раскрыта.
Мы здесь власть!

serge_moro 31 декабря 2017 | 00:36

liquidsky__: Бесполезно юридически бороться с ворами у которых вся судебная система в кармане .Нет никаких шансов. Путин решил и все .Бейся хоть головой об стенку,но проломить решение диктатора невозможно.

mihvol_50 31 декабря 2017 | 00:42

liquidsky__:
Позвольте уточнить.
Сиськи чьи - Алины Кабаевой, Людмилы Очеретной или Светланы Медведевой?
Или м.б жены дагестанского муфтия, подавшей заявку на президентство в рашке-говняшке (с)?

penderezky 31 декабря 2017 | 00:15

И еспч безусловно признает незаконной регистрацию кандидата навального продемонстрировав крайнюю степень пренебрежения к национальному законодательству. А наши либералы считают что класть на решения еспч позволительно только великобритании. А России никак нельзя.

liquidsky__ 31 декабря 2017 | 00:19

penderezky: Зато России позволительно класть на мнение либералов.

mihvol_50 31 декабря 2017 | 00:46

liquidsky__:
Рашке-говняшке позволительно сидеть в международной изоляции и накладывать "вето" на решения ООН.
Больше НИЧЕГО этой недостране с нелегитимным УЖЕ много лет чмошником в Кремле - кроме как быть мировым цивилизационным позорищем с яДРеной дубиной - не позволительно.

kostia1971 31 декабря 2017 | 01:00

penderezky: Учись излагать правильно свои мысли. ЕСПЧ признает НЕ регистрацию незаконной. Продемонстрирует при этом приверженность закону. Либералы считают, что путину пора перестать бояться Навального, ну и неплохо провести честные выборы,а то в России уже забыли,что это такое.

venq 31 декабря 2017 | 00:21

Верховный суд России понять-простить можно. он захотел, чтобы граждане России проснулись в Новом Году в той же стране.
тут ведь главное - если бы да кабы... Навальный хорошо объяснил, что он планирует, если его ЦИК не утвердит. даже заранее ролик выпустил.
а что он планировал делать сразу, если ЦИК его утвердит - ни словом не обмолвился...
зы. спасибо, что дали нам всем на ниточке-паутинке удержаться от перемен. а так, ведь, просёрно, правда? :D
:D

liberal_vulgaris 31 декабря 2017 | 00:23

Строительство прекрасной России будущего начинается с пинка вороватому лгунишке навальному :)

kostia1971 31 декабря 2017 | 01:03

liberal_vulgaris: То есть продолжить обворовывать граждан. Пол-страны за чертой бедности живет, оставь путина еще на один срок и это число удвоиться.
Онвамнедимон с товарищами должен продолжать воровать,это и есть твоё прекрасное будущее))))

liberal_vulgaris 31 декабря 2017 | 01:09

kostia1971: Только совсем уж тупые хомяки сейчас верят неоднократно поротому в суде лгуну навальному

max3446 31 декабря 2017 | 00:28

суд вынося решение руководствуется только законом. если в законе написано что судимые не могут быть кандидатами, то какое решение должен был принять суд? Кстати почему ничтожество навральный, будучи якобы юристом, сам не пошел защищать свои права а направил представителя?

mihvol_50 31 декабря 2017 | 00:48

max3446:
Нацистские судьи тоже все и всех "судили по "законам" нацистской Германии.
Но вот только , когда ИХ судили - это им НЕ ПОМОГЛО.
Надеюсь, что даже вам, упертому дебилу-путиноиду, ЭТО - известно.

mihvol_50 31 декабря 2017 | 00:39

Все правильно делает команда Навального. Все это ляжет в многотомное дело по обвинению и рашки и её главНЮка в нарушениях прав человека, международного права и законодательства самой рашки-говняшки.

mr_samgin 31 декабря 2017 | 00:40

Судьи под страхом тюрьмы должны выполнять требования Навального.
А что является законным теперь решает так же Навальный.
Навальный хочет быть исполнительной властью (президентом), судебной (определять, что законо, а что незаконно) и законодательной (у него уже и пакет законов готов).
А уж как он разберётся с ТВ!....
Без нового ГУЛАГа не обойтись.

mr_samgin 31 декабря 2017 | 00:54

В правовом государстве решения судов нужно исполнять, а не давить на суд угрозами.
Навальный - правовой нигилист.

drgonish 31 декабря 2017 | 02:06

Решение ЕСПЧ:
Не надо выполнять законы национального правительства РФ. Алешенька должен быть допущен к участию в выборах.

Решение Верховного суда РФ:
На основании решения ЕСПЧ, повелеваем выдать Алексею Навальному избирательный бюллетень и допустить к участи в выборах в качестве избирателя.

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