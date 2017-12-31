Предполагаемый организатор теракта в супермаркете Петербурга был задержан накануне сотрудниками ФСБ

Его допросили в Следственном комитете.

Следователи намерены просить об аресте подозреваемого в организации теракта в петербургском супермаркете «Перекресток». По данным СК, он был также непосредственным исполнителем теракта. В четверг интернет-газета «Фонтанка» опубликовала видео с камер наблюдения, на которые мог попасть предполагаемый организатор. Это мужчина крепкого сложения неславянской внешности. На кадрах видно, что за полчаса до взрыва он зашел в магазин с рюкзаком, а вышел уже без него. Напомним, теракт в супермаркете в ТЦ «Гигант Холл» произошел в среду. Самодельная бомба с поражающими элементами сработала в камере хранения магазина. Пострадали 18 человек. Первоначально следствие квалифицировало случившееся как «Покушение на убийство общеопасным способом», однако в четверг президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом. Ответственность взяла на себя запрещенная в нашей стране группировка «Исламское государство».

По последним данным, в больницах остаются 8 пострадавших.