Предполагаемый организатор теракта в супермаркете Петербурга был задержан накануне сотрудниками ФСБ
Его допросили в Следственном комитете.
Следователи намерены просить об аресте подозреваемого в организации теракта в петербургском супермаркете «Перекресток». По данным СК, он был также непосредственным исполнителем теракта. В четверг интернет-газета «Фонтанка» опубликовала видео с камер наблюдения, на которые мог попасть предполагаемый организатор. Это мужчина крепкого сложения неславянской внешности. На кадрах видно, что за полчаса до взрыва он зашел в магазин с рюкзаком, а вышел уже без него. Напомним, теракт в супермаркете в ТЦ «Гигант Холл» произошел в среду. Самодельная бомба с поражающими элементами сработала в камере хранения магазина. Пострадали 18 человек. Первоначально следствие квалифицировало случившееся как «Покушение на убийство общеопасным способом», однако в четверг президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом. Ответственность взяла на себя запрещенная в нашей стране группировка «Исламское государство».
По последним данным, в больницах остаются 8 пострадавших.
Комментарии7
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aleksandr39 31 декабря 2017 | 00:14
Пьяный боевик из ОПГ "днр -лугандон " решил украсть палку вареной колбасы ,когда охранники попытались его задержать взорвал гранату по привычке ,ведь взрывать он привык находясь в " отпуске" в Донбассе ,где он косил под тракториста .
spb_aborigen 31 декабря 2017 | 00:17
"Отдай колбасу! - взывал Остап.- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!"
chomja 31 декабря 2017 | 00:17
Путин уже столько раз обмочился в сортире! А сколько раз в памперсы!!!
lincolnmkx 31 декабря 2017 | 00:32
У Сталина пропала трубка. Он зовет Берию. Тот с готовностью рапортует:
- Ясно. Акция врагов народа. Допытаемся, кто именно. Через несколько дней Сталин обнаружил трубку в кармане своего кителя. Снова зовет Берию:
- Нашлась трубкаЄ
- Товарищ Сталин, мы тоже выполнили ваше задание: тридцать семь человек полностью сознались.
aslanagaev 31 декабря 2017 | 00:35
Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Петербурге имеет российское гражданство и придерживается националистических взглядов.
Об этом сообщил «Интерфаксу» в субботу информированный источник.
«Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж» (New Age) — «Новая эра», — сказал собеседник агентства. По его словам, Лукьяненко употребляет наркотики.
гад навального игил тут не причем не лейте говно в уши!
neon999 31 декабря 2017 | 01:45
Задержали они ... какого-нибудь бомжа.
И вообще, они тысячу терактов "предотвратили" - разевайте рот пошире !
Эти "профессионалы" - по части полония, провокаций и отжимания бабла.
Зачем заботиться о безопасности идиотов, если им вместо этого так легко задурить голову ?
deputat181 31 декабря 2017 | 03:22
neon999: А как же президентский указ, в плен не брать, расстреливать на месте.