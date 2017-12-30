Неизвестный в Москве открыл стрельбу рядом с Кремлем
На Никольской улице были ранены два человека, нападавший скрылся, сообщили в полиции. Как передает РИА, конфликт мог произойти в баре.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
На Никольской улице были ранены два человека, нападавший скрылся, сообщили в полиции. Как передает РИА, конфликт мог произойти в баре.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 30 декабря 2017 | 23:16
Пехотинцы Путина начали отмечать?
zztop1960 30 декабря 2017 | 23:19
ura_123: Нет , это латыши репетировали столетие ( 1918 г) когда они с боем взяли Москву , Кремль и выбили от туда эсеров
her 30 декабря 2017 | 23:22
Неизвестный в Москве открыл стрельбу рядом с Кремлем
---------------------
Представитель "русского мира" приехал разбираться, почему Путин не берет лугандонию в состав России и не дает им российского гражданства. :-)
oldpartizan 30 декабря 2017 | 23:33
свадьба....
r88w556xl4 30 декабря 2017 | 23:34
Опять электорат Навального с ума сходит.
aleksandr39 30 декабря 2017 | 23:52
ura_123: Это были боевики из ОПГ " днр -лугандон " .
piter_ug 30 декабря 2017 | 23:17
У входов в метро блоки ФБС положили, а Кремль почему-то блоками не обнесли.
Непорядок!
И хорошо бы, спиралью Бруно.
ura_123 30 декабря 2017 | 23:30
piter_ug: И охрану снаружи,что бы ни одна сволочь не сбежала.
marc_solonin_yecoc 30 декабря 2017 | 23:29
Призрак Дурицкого?
mikhail_spb_ 30 декабря 2017 | 23:44
Лихие путинские годы.
Теперь рядом с Кремлём.
svoboda_ili_smert 30 декабря 2017 | 23:48
Контроля над оборотом оружия нет и не предвидится. На северном кавказе - вольница в этом отношении. Будет мокрота!
gelont 30 декабря 2017 | 23:59
Хрономираж убийства Немцова , как вечное напоминание об аде для одного надоевшего субъекта .
lincolnmkx 31 декабря 2017 | 00:39
Проверьте колбасу!