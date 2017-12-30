Неизвестные напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка» в Санкт-Петербурге

27 декабря неизвестные напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка» [организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. ЭМ] Владимира Иванютенко около подъезда его дома в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил координатор движения «Тигр» в Санкт-Петербурге Александр Расторгуев.

Как рассказал А.Расторгуев, нападение, по словам самого В.Иванютенкро, было совершено участниками «Национально-освободительного движения».

«Он выходил из дома в 7 часов утра. Когда он вышел из подъезда, на него напали несколько человек, как минимум трое, оглушили его электрошокером, заломали руку, нанесли в область живота больше 3 ударов ножом и скрылись. Вызвали «скорую», она приехала, и он, перед тем как потерять сознание, сказал, что это НОДовцы», — рассказал он.

А.Расторгуев также сообщил, что В.Иванютенко был госпитализирован, сейчас он лежит в реанимации после операции.