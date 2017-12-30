В городе Котово Волгоградской области водитель сбил группу людей около кафе
Это произошло минувшей ночью. Как сообщает региональное управление МВД, один человек погиб и трое пострадали. В полиции говорят, что мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии5
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ura_123 30 декабря 2017 | 14:40
С криком "Иисусе воскресе!" опосля настоя боярки..
dunai10 30 декабря 2017 | 14:49
ura_123: С криком "Иисусе воскресе!" опосля настоя боярки..
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Вы написали этот комментарий.
vilingrad 30 декабря 2017 | 14:49
Не ну шо ж такое! Мы ж не.. эти?!!
evgeny_biolog 30 декабря 2017 | 14:53
"водитель сбил группу людей"
Зачем?
mystar 30 декабря 2017 | 15:02
evgeny_biolog: Зачем?
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А зачем например пьяный немец сбил насмерть двух студентов в Москве. Знаете такое иногда случается к сожалению. Главное что-бы виновник получил адекватное наказание.