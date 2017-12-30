Пассажиров самолета, который вернулся в Челябинск, заберет резервный борт

В пресс-службе авиакомпании «Россия» говорят, что отправят дополнительный лайнер из Москвы. Ранее источник в экстренных службах сообщил агентству «Интерфакс», что самолет, летевший из Челябинска в Петербург, вернулся из-за разгерметизации салона. Перевозчик уверяет, что разгерметизации не было, сработал один из датчиков. На борту находилось более 160 человек. Пассажиров разместили в челябинской гостинице.