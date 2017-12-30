Центризбирком обнародовал данные о тратах некоторых кандидатов в президенты

По данным комиссии, после открытия счета, самая крупная сумма, около 20 миллионов рублей, поступила в фонд Ксении Собчак. У Бориса Титова в фонде оказалось около 10,5 миллионов рублей, у Григория Явлинского – 10 миллионов, у Максима Сурайкина – 350 тысяч рублей. Данные по другим кандидатам не приводятся.