Центризбирком обнародовал данные о тратах некоторых кандидатов в президенты
По данным комиссии, после открытия счета, самая крупная сумма, около 20 миллионов рублей, поступила в фонд Ксении Собчак. У Бориса Титова в фонде оказалось около 10,5 миллионов рублей, у Григория Явлинского – 10 миллионов, у Максима Сурайкина – 350 тысяч рублей. Данные по другим кандидатам не приводятся.
Комментарии2
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ugiazov 30 декабря 2017 | 14:47
То ли дело Путин. Тратит на свою рекламу казённые.
indeezjoe 30 декабря 2017 | 14:55
Сразу видно, кто девушку танцует...
;-))