Юристы предвыборного штаба Ксении Собчак пожаловались в ЦИК и прокуратуру на ролик «Единой России» с Дедом Морозом
Юристы предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак пожаловались в Центризбирком и прокуратуру на ролик «Единой России» с Дедом Морозом. Об этом в штабе Собчак сообщили «Эху Москвы». Видео было опубликовано на официальном канале «Единой России» в Ютьюб.
В штабе Собчак считают, что в «Единой России» нарушили сразу несколько законов, выпустив агитационный ролик с участием ребенка.
Комментарии10
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hanghin 30 декабря 2017 | 14:39
Пусть Собчак ответит за слова о Крыме
bolshoysceptic 30 декабря 2017 | 14:56
hanghin: С бейсбольной битой на неё пойдете или как?
uryden 30 декабря 2017 | 14:45
Дети уже не первый раз вызывают у Ксюхи ненависть.
idruker 30 декабря 2017 | 14:50
uryden: Омерзение вызывают взрослые, которые цинично используют неcмышленых детей
vladimirgornitsky 30 декабря 2017 | 15:03
idruker:
Цинично и с явным нарушением собственного законодательства.
Так что сам по себе этот случай вполне характеризует власть.
А с доугой стороны - эта жалоба хорошая демонстрация уровня, на котором Собчак дозволено критиковать власть. Даже не Путина, а каких-то неизвестных людей из ЕР.
А ролик бездарный и фальшивый. Непрофессиональный. И это тоже характеристика режима, в котором кадры выбирают по лояльности к начальству, а не по профессионализму.
makhnaehe 30 декабря 2017 | 15:03
idruker: И не говорите. Её эти взрослые достали, а тут ещё их личинки.
mmmmmmmmm 30 декабря 2017 | 14:57
uryden: так они же для неё гадёныши, как и Россия страна генетического отребья.
vvs7651 30 декабря 2017 | 14:45
Чушь собчачья
vvs7651 30 декабря 2017 | 14:52
Эта "новость" уже была на Эхе в 14:05:
https://echo.msk.ru/news/2120402-echo.html
Зачем еще раз об одном и том же?
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Или Эхо просто - напросто выполняет поставленную задачу по раскрутке "проекта Собчак"?
hastings 30 декабря 2017 | 15:05
Откуда у Собчак такая ненависть к Деду Морозу? :( Или лоббирует интересы иностранного Санта Клауса?