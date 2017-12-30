Юристы предвыборного штаба Ксении Собчак пожаловались в ЦИК и прокуратуру на ролик «Единой России» с Дедом Морозом

Юристы предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак пожаловались в Центризбирком и прокуратуру на ролик «Единой России» с Дедом Морозом. Об этом в штабе Собчак сообщили «Эху Москвы». Видео было опубликовано на официальном канале «Единой России» в Ютьюб.

В штабе Собчак считают, что в «Единой России» нарушили сразу несколько законов, выпустив агитационный ролик с участием ребенка.