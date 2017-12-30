Верховный суд России признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать группу поддержки самовыдвижения Навального
Верховный суд России в субботу признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу по выдвижению блогера Алексея Навального в кандидаты на пост президента РФ, передает корр.
ТАСС.
«Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить», — огласил решение судья.
Верховный суд РФ в субботу рассмотрел иск Навального с требованием признать незаконным отказ ЦИК в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента РФ. Сам Навальный в суд не явился.
Представитель ЦИК Сергей Сахаров в суде заявил, что отказ в регистрации инициативной группы Навального был выдан на основании комплексного анализа правовых норм. «Навальный имеет судимость за тяжкое преступление, таким образом, он не имеет права быть избранным на пост президента РФ до снятия или погашения судимости», — сказал Сахаров.
Согласно позиции представителей Навального, Конституция РФ определяет принципы допуска к участию в выборах, другие же законодательные акты, на которые ссылается ЦИК, противоречат основному закону и не подлежат исполнению. «Конституция вводит исчерпывающий перечень материально-правовых ограничений и не оставляет законодателю полномочий вводить новые ограничения. Поэтому представляются несостоятельными доводы ЦИК об ограничении Навального на участие в выборах из-за наличия судимости с условным наказанием», — сказал юрист Навального Александр Помазуев.
Представитель прокуратуры указала на наличие у Навального судимости за тяжкое преступление, которая не позволяет ему быть избранным на пост президента России. «ЦИК на законных основаниях отказала в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата Навального», — заключила прокурор.
Комментарии52
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pyx 30 декабря 2017 | 14:35
Какая страна-такой и суд!
azatjan1 30 декабря 2017 | 14:38
pyx: Однозначно, бойкот выборам.
pyx 30 декабря 2017 | 14:39
Подобными решениями, страна руками "верховного суда", добровольно загоняет себя в орбиту Северной Кореи, т.е. мирового изгоя! Похмелье будет очень жестоким и болезненным!
litovec55 30 декабря 2017 | 14:56
pyx: Похмелье будет очень жестоким и болезненным
Так ты, котик, не пей и не будет у тебя похмелья!
patrik41 30 декабря 2017 | 14:59
Верховный суд России признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать группу поддержки самовыдвижения Навального...
С Новым годом, Навальный!
tour 30 декабря 2017 | 15:03
patrik41:
"Тот, кто делает мирную революцию невозможной, делает насильственную неизбежной."- Д.Ф.Кеннеди
echo_shar 30 декабря 2017 | 14:43
azatjan1: pyx:
Пора заканчивать заигрывания с иностранным вмешательством в выборы в России.
Скоро будет принят закон о физлицах - иноагентах.
Необходима поправка в этот закон:
Гражданам - физлицам, признанным иностранными агентами (осуществляющими политич. деятельность) необходимо запретить выдвигаться и голосовать на выборах в России.
PS
Россия, как и штаты, должна быть открыто против иностранного вмешательства в выборы.
krokodiliys 30 декабря 2017 | 14:55
echo_shar: Как там переезд? Савушкинские дрищи.
echo_shar 30 декабря 2017 | 14:58
krokodiliys:
Гсдеповская прокладка завидует? )))))
tour 30 декабря 2017 | 14:57
echo_shar:
Знаем, что общество, что дворянство, вчерашние крепостники, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены; в их соки и ткани всосался патриотический сифилис.
А. И. Герцен
socialism 30 декабря 2017 | 14:52
pyx: Страна у нас лучшая в мире. Не нравится - чемодан-вокзал. Никто не держит.
pyx 30 декабря 2017 | 14:56
socialism: Страна у нас действительно лучшая! Только в отличие от "новосёлов", переехавших в одного подвального помещения, в другой, более просторный подвал, я разделяю понятие Россия и кремль. С Наступающим Вас!
tour 30 декабря 2017 | 14:59
socialism: -/Не нравится - чемодан-вокзал. Никто не держит./
"Люди, у которых жизнь не получается, - требуют запретить, отобрать и поделить".
Михаил Жванецкий
paulik69 30 декабря 2017 | 15:00
socialisм- Страна хорошая. А вот государство фашиcтское. Управляют им карaтели на базе собственного произвoла.
speculyant 30 декабря 2017 | 15:04
socialism: "...это наша Родина,сынок!" Вы прям по анекдоту! :0))))
indeezjoe 30 декабря 2017 | 15:06
socialism: 30 декабря 1922, 95 лет назад, подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор – родился Советский Союз, который когда-то был самым крупным государством мира по площади и вторым по экономической и военной мощи!
С Днем рождения СССР!
casualis 30 декабря 2017 | 14:37
Соблюдайте Конституцию - Мать Вашу!
suntechnick 30 декабря 2017 | 14:37
Кто-то ждал иного результата?
zhrv 30 декабря 2017 | 14:38
- "Навальный имеет судимость за тяжкое преступление....... Таким образом, пока жив главстерх, он не имеет права быть избранным на пост президента РФ" Примерно так?
angrew 30 декабря 2017 | 14:38
Те,кто помоложе, уезжайте отсюда!
yuriyp 30 декабря 2017 | 14:38
Судей нужно судить по тем же законам, которыми они сами руководствуются при принятии решений...
vulgaris_liberal 30 декабря 2017 | 14:38
Это правильно. Вороватый лгунишка навальный должен сидеть в тюрьме, а не участвовать в политической жизни государства
sim202_ 30 декабря 2017 | 14:41
vulgaris_liberal:
Это мнение члена народа?
pyx 30 декабря 2017 | 14:44
sim202_: Это мнение просто "члена"..
vulgaris_liberal 30 декабря 2017 | 14:45
sim202_: Это голос разума, который хоть иногда доходит до петушков навального. Самые умные из них уже через суд вернули деньги, которые зеленорожий фюрер выманил у них "на выборы"
sim202_ 30 декабря 2017 | 14:48
vulgaris_liberal:
Это ты про мелкого провокатора, типа того
студентика-потреётика, наехавшего на инвалидов?
Продолжайте, уважаемый член народа...)))
PS.
Одноклеточные и простейшие
не наделены разумом.
Научный факт.)))
vulgaris_liberal 30 декабря 2017 | 14:51
sim202_: Вряд ли человека, который размазал навального с его малолетними петушками в суде, можно назвать мелким провокатором. Кстати, вороватый лгун навальный с перепугу вернул обманутому хомячку деньги аж два раза.
sim202_ 30 декабря 2017 | 14:56
vulgaris_liberal: Навальный просто выполняет
законы российской федерации, в отличие от органов
самой власти. Респект ему за это.
Вернул деньги мелкому провокатору, еще и подачку
кинул... Тяжеловато, наверное, за 11.80..?
Кстати, уважаемый член народа, как служба
на новом месте? Не дует? Удобства на дворе
на сколько мест?
vulgaris_liberal 30 декабря 2017 | 15:00
sim202_: Таки да. А Падве в суде навальный тоже поддался ;) Сам скинул портки и позволили себя выпороть чтобы у вас потом была возможность выразить почтение и зализать поротую задницу :)
sim202_ 30 декабря 2017 | 15:02
vulgaris_liberal:
Что сказать, когда нечего сказать?
Уважаемый член, ваш слив защитан.
Вы сегодня мимо кассы...)))
litovec55 30 декабря 2017 | 15:01
sim202_: Одноклеточные и простейшие
не наделены разумом.
Ну если вы не наделены разумом, зачем вместе с Навальным на выборы претесь?!!
Научный факт.)
kottigr1 30 декабря 2017 | 14:53
vulgaris_liberal: Для лузеров нет лучше президента чем Путин, который уничтожил за годы своего правления согласно официальной статистики:
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.
(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. )
Общая численность населения России на 1 января 1999 года по данным Росстат составляла 147 539 426 человек.
Общая численность населения России на 1 января 2017 года по данным Росстат составляет 146 804 372 человек. (и это с учетом оккупированных Путиным в Крыму украинцев)
Путин в пух и прах разгромил россиян.. !
vulgaris_liberal 30 декабря 2017 | 14:58
kottigr1: Когда брат навального работал на почте России, посылки из Москвы в Питер стали доставляться через Владивосток. Даже представить страшно, что будет если кто-нибудь из этого семейства идиотов поднимется выше чем старший уборщик хлева
sim202_ 30 декабря 2017 | 15:04
vulgaris_liberal:
///что будет если кто-нибудь из этого семейства идиотов поднимется выше чем старший уборщик хлева///
Да рази ж тебя перепрыгнешь...)))
indeezjoe 30 декабря 2017 | 14:50
vulgaris_liberal: Второй раз - на те же грабли!...
Примечательно, что Навальный не просто имеет непогашенную судимость, а отбывает условный срок!
Интересно, по логике защитников Навального, беглые осужденные тоже могут избираться в президенты РФ? Ведь фактически они не находятся в местах лишения свободы...
;-))
vulgaris_liberal 30 декабря 2017 | 14:54
indeezjoe: У навального, говорят, корни с украинды. А там плясать гопака на граблях национальная забава :)
sim202_ 30 декабря 2017 | 14:59
indeezjoe: С какой целью интересуетесь?
Вы - беглый?
Или просто - член народа?
maviomy 30 декабря 2017 | 14:38
В России нет суда, как и положенно отсталой, забитой и насквозь корумпированной стране.
sim202_ 30 декабря 2017 | 14:39
Верховный суд России признал законным незаконный отказ ЦИКа
зарегистрировать группу поддержки самовыдвижения Навального.
No comment.
dirizhabli 30 декабря 2017 | 14:40
Вполне ожидаемое решение в стране, где власть по факту давно узурпирована вполне конкретным кругом лиц.
alexakimfaa 30 декабря 2017 | 14:51
Решение Верховного суда по данному иску Навального к ЦИК было предсказуемо..И обращение с иском в КС тоже предсказуемо...А всё потому,что на "большой" пресс-конференции "царь" дал недвусмысленный сигнал своим структурам - Навального на выборы не пускать...Т.е. здесь соблюдением Конституции и законов даже и не пахло...
litovec55 30 декабря 2017 | 15:06
alexakimfaa: соблюдением Конституции и законов даже и не пахло...
Интересно, в какой стране Конституция и законы пахнут! Назови, видимо ты там живешь!!
niknik 30 декабря 2017 | 14:56
Было бы странно услышать от них обратное. Тогда наверное бы Путин срочно отменил бы празднование Нового года и свистал бы всех наверх, причём в панике.
Странно также почему Алексей заранее не обратился в Верховный или Конституционные суды. Блин, одни странности ))
paulik69 30 декабря 2017 | 15:03
niknik: Потому что для обращения в суд сначала требуется спорное решение. Нет решения — нечего оспаривать в суде.
evgeny_biolog 30 декабря 2017 | 14:58
"иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить»,
Бедный Навальный, как он будет теперь жить без президентского кресла?
paulik69 30 декабря 2017 | 14:58
В РФ как минимум три четверти действующих «законов» противоречат конституции и поэтому исполнению не подлежат. РФ не является правовым государством. РФ — государство на основе произвола ГБ.
doxerom 30 декабря 2017 | 15:02
Эти верховные шестерки для начала пусть прокомментируют слово "подряд" и найдут ты падлу которая его приписала.
alalrom 30 декабря 2017 | 15:03
Тяжкое преступление????
А Васильева наилегчайшее????
piter_ug 30 декабря 2017 | 15:04
Дальнейшие действия - КС, ЕСПЧ и непризнание выборов легитимными со стороны мирового сообщества.
И пере-пере-сиделец - невыездной.
bja_1950 30 декабря 2017 | 15:05
Власть в России цепко держится за свой трон, все предусмотрела для сохранения своего владычества. Очень скоро с Путиным никто из руководителей развитых стран не будет здороваться.
aromatnay 30 декабря 2017 | 15:06
Пусть вернет деньги оболваненным пенсионерам и зарубежным доброхотам, которые собирал на заведомо проигрышное дело.
aleks_72 30 декабря 2017 | 15:07
В России есть Верховный суд, выборы...
Это что, Новогодняя шутка? :)