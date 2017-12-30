Юристы Собчак пожаловались в ЦИК и прокуратуру на ролик «Единой России» с Дедом Морозом

Юристы предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой на выборы президента РФ от «Гражданской инициативы», обратились в Центризбирком и прокуратуру с жалобами на незаконный, по их мнению, агитационный ролик «Единой России» в поддержку действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщила в субботу пресс-служба штаба Собчак, передает ТАСС.



Как отмечается в релизе, 28 декабря на официальном канале партии в YouTube был опубликован ролик, в котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом России, а тот отвечает, что получает много таких просьб.



По мнению штаба Собчак, видеоролик «нарушает сразу несколько законов: федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента РФ», а также содержит «признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.11 Кодекса об административных правонарушениях». Данная статья КоАП устанавливает наказание за привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних.



«Мы требуем установить, является ли размещенный на видеоканале партии «Единая Россия» ролик агитационным материалом, с последующим обращением в органы внутренних дел (полиции) для привлечения виновных к административной ответственности и пресечению административного правонарушения и незаконной агитационной деятельности. А также требуем принять меры по пресечению распространения агитационного видеоматериала, грубо нарушившего законодательство РФ», — говорится в сообщении.



Также штаб Собчак просит прокуратуру «провести проверку действий непосредственных организаторов и исполнителей по привлечению к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования, изготовления, демонстрации агитационных материалов с использованием изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах».