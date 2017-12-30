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14:05, 30 декабря 2017

Юристы Собчак пожаловались в ЦИК и прокуратуру на ролик «Единой России» с Дедом Морозом

Юристы предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой на выборы президента РФ от «Гражданской инициативы», обратились в Центризбирком и прокуратуру с жалобами на незаконный, по их мнению, агитационный ролик «Единой России» в поддержку действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщила в субботу пресс-служба штаба Собчак, передает ТАСС.

Как отмечается в релизе, 28 декабря на официальном канале партии в YouTube был опубликован ролик, в котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом России, а тот отвечает, что получает много таких просьб.

По мнению штаба Собчак, видеоролик «нарушает сразу несколько законов: федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента РФ», а также содержит «признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.11 Кодекса об административных правонарушениях». Данная статья КоАП устанавливает наказание за привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних.

«Мы требуем установить, является ли размещенный на видеоканале партии «Единая Россия» ролик агитационным материалом, с последующим обращением в органы внутренних дел (полиции) для привлечения виновных к административной ответственности и пресечению административного правонарушения и незаконной агитационной деятельности. А также требуем принять меры по пресечению распространения агитационного видеоматериала, грубо нарушившего законодательство РФ», — говорится в сообщении.

Также штаб Собчак просит прокуратуру «провести проверку действий непосредственных организаторов и исполнителей по привлечению к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования, изготовления, демонстрации агитационных материалов с использованием изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах».

Комментарии

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nikitin43 30 декабря 2017 | 14:20

обращаться надо к честной панфиловой .

zdr_aviy 30 декабря 2017 | 14:27

nikitin43:

панфилова - это правозащитница бывшая ?

Собчак, как и вся антироссийская община болотная, прямые поомки палачей- чекистов и стукачей, написавших 4 миллиона дрносов при Сталине.

arye_11 30 декабря 2017 | 14:27

nikitin43:
в котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом России, а тот отвечает, что получает много таких просьб.
____________________________________________________________
Насколько я помню, даже в насквозь заидеологизированном СССР тема Нового Года, Деда Мороза, детских праздников была совершенно свободна от идеологии, партийного влияния, какой-либо пропаганды.
Два дня в году Партия и Правительство давали народу отдохнуть от своего тотального присутствия.
Выходил без пяти минут полночь "дорогой Леонид Ильич" и на этом всё.
Новый Год вне политики.
А едроссы и сюда со своим суконным рылом сунулись

zdr_aviy 30 декабря 2017 | 14:33

arye_11: Насколько я помню, даже в насквозь заидеологизированном СССР
——

а вот насколько Я помню, четыре дня назад болотный сброд устраивал какой-то шабаш под лозунгом «рождественские праздничные гуляния».
это такие агностики неверующие либеральной национальности родом из совка.

ну и алексеева - снегурочка с немцово-касьяновыми ещё за 31ю статью устраивали цирк.

это в методичке у тебя не написано?

ltric 30 декабря 2017 | 14:23

Молодец, Ксения. Жлу когда подашь в суд также по поводу нарушения Путиным ст 81 Конституции.

zdr_aviy 30 декабря 2017 | 14:29

ltric:

что за нарушение?

Путин идёт подряд на второй срок, а НЕ подряд ограничений нет.

учи матчасть, кастрюля майданутая, а то так дурачком и сдохнешь

kukrynx 30 декабря 2017 | 14:35

zdr_aviy: Путин идёт подряд на второй срок, а НЕ подряд ограничений нет.
___________________
Сам то понял чего лепишь?

zdr_aviy 30 декабря 2017 | 15:03

kukrynx:

лепят кастрюли майданутые про 81ю статью, а я возвращаю к реальности шизиков потомственных

ts 30 декабря 2017 | 14:24

Динороссам можно привлекать в политику детей разного возраста, даже грудных младенцев. А Навальному - запрещено привлекать школьников и студентов. Таковы законы в стране. Их нужно выполнять!

vvs7651 30 декабря 2017 | 14:32

"Антинавальный проект Собчак" первоначально создавался Кремлем исключительно в качестве некоего придворного шута, которому разрешается говорить практически все, в том числе - правильные вещи. Учитывая, мягко говоря, дерьмовую репутацию этого шута, ее речи приводят лишь к дискредитации этих самых "правильных вещей".
Шутовство подтверждается, в частности, циничным предложением Собчак Навальному пойти к ней в доверенные лица...
И вообще, все действия и речи Собчак в рамках этого "проекта" можно охарактеризовать кратко: "Чушь собчачья"...

suntechnick 30 декабря 2017 | 14:35

Думаю, едро прекрасно понимало, сколько и чего оно этим роликом нарушает. Но не менее прекрасно оно понимает, что ему за это ничего не будет.

b054026 30 декабря 2017 | 14:44

Выправят девочке паспорт, в котором, ей уже давно исполнлось сколько надо лет, и все законно!

vtodorol 30 декабря 2017 | 15:04

Родители маленькой девочки ,видимо,бескорыстно, позволили ей сыграть роль маленького гаденыша ,просящего Деда Мороза совершить большую гадость. и переназначить большого Гаденыша.

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