Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым Годом
В праздничных обращениях к главам государств президент не оставил без внимания и политический аспект.
В поздравлении Дональду Трампу Путин отметил важность выстраивание диалога в целях укрепления стратегической стабильности. Основой для развития отношений между США и Россией стали принципы равноправия и взаимного уважения, уверен российский президент. В поздравлении Башару Асаду Путин подтвердил поддержку политического урегулирования в Сирии и заверил, что Россия и дальше будет помогать в защите суверенитета, единства и территориальной целостности. Владимир Путин отметил, что ожидает премьера Японии Синдзо Абэ в мае на церемонии открытия «перекрестных» годов в Москве и на Петербургском международном экономическом форуме. С визитом в Россию Владимир Путин ждет и президента Франции Эмманюэля Макрона, где планирует продолжить конструктивный диалог. На дальнейшее сотрудничество президент России рассчитывает и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В сообщении пресс-службы Кремля не упоминается, поздравлял ли Путин украинского президента Петра Порошенко.
Комментарии6
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nikitin43 30 декабря 2017 | 14:15
набивается на ответные поздравления .
wrongway1 30 декабря 2017 | 14:17
nikitin43: многоходовочка
pyx 30 декабря 2017 | 14:19
Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым Годом.
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В списке "мировых лидеров" под номером 1 видимо Ын, потом захарченко.
alo0000 30 декабря 2017 | 14:27
wrongway1: Многопуточка. Помните: "Не спи, рыбак - проспишь Путину!"
eniro 30 декабря 2017 | 15:04
wrongway1: Башар Асад мировой лидер? А говорите, Путин и в рот не берет, ну ни капли...
alo0000 30 декабря 2017 | 14:25
Наметил ориентиры развития мирового уклада, дал поручения молодым. А дембельский альбом?