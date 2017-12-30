Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым Годом.

В праздничных обращениях к главам государств президент не оставил без внимания и политический аспект.

В поздравлении Дональду Трампу Путин отметил важность выстраивание диалога в целях укрепления стратегической стабильности. Основой для развития отношений между США и Россией стали принципы равноправия и взаимного уважения, уверен российский президент. В поздравлении Башару Асаду Путин подтвердил поддержку политического урегулирования в Сирии и заверил, что Россия и дальше будет помогать в защите суверенитета, единства и территориальной целостности. Владимир Путин отметил, что ожидает премьера Японии Синдзо Абэ в мае на церемонии открытия «перекрестных» годов в Москве и на Петербургском международном экономическом форуме. С визитом в Россию Владимир Путин ждет и президента Франции Эмманюэля Макрона, где планирует продолжить конструктивный диалог. На дальнейшее сотрудничество президент России рассчитывает и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В сообщении пресс-службы Кремля не упоминается, поздравлял ли Путин украинского президента Петра Порошенко.